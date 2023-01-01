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*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 46
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 19
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 18
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Motörhead

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MIKKEY DEE исполняет MOTÖRHEAD



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MIKKEY DEE 26 октября присоединился к группе THE DRIPPERS в Milepelen Kulturhus in Nord-Odal, Norway и исполнил несколько тем MOTÖRHEAD.






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