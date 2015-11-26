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О лидере MOTÖRHEAD снимут фильм



По сообщению Deadline, о лидере MOTÖRHEAD Лемми будет снят байопик. Фильм получил название "Lemmy", а его режиссёром будет Greg Olliver, который в 2010 году представил документальный фильм с таким же названием. Продюсером станет Andre Relis при поддержке Damon'а Lane'а. За сценарий отвечает Medeni Griffiths с дополнительной поддержкой от Greg'a Olliver'a. Менеджеры MOTÖRHEAD Todd Singerman и Steffan Chirazi выступят в роли исполнительных продюсеров. Производство фильма намечено на начало следующего года — всё зависит от COVID-19.







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