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Motörhead

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17 июн 2020 : 		 О лидере MOTÖRHEAD снимут фильм

1 июн 2020 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD о финальном туре

20 май 2020 : 		 MOTÖRHEAD выпустили видео в поддержку "Crew Nation"

31 мар 2020 : 		 Создай свою футболку MOTÖRHEAD

19 мар 2020 : 		 Видео полного выступления MOTÖRHEAD

18 мар 2020 : 		 Видео с выступления MOTÖRHEAD

17 мар 2020 : 		 Видео с выступления MOTÖRHEAD

16 мар 2020 : 		 Видео с выступления MOTÖRHEAD

6 мар 2020 : 		 Ром MOTÖRHEAD получил награду

23 окт 2019 : 		 Вокалист ORANGE GOBLIN о бокс-сете MOTÖRHEAD

21 окт 2019 : 		 Оргкомитет Зала Славы Рок-н-Ролла сдал назад

17 окт 2019 : 		 Mikkey Dee разочарован, что может не попасть в Зал славы рок-н-ролла с MOTÖRHEAD

20 сен 2019 : 		 Умер оригинальный гитарист MOTÖRHEAD

25 авг 2019 : 		 Новая песня дуэта Лемми и LYNDA KAY

23 июл 2019 : 		 MOTÖRHEAD опубликовали таинственный трейлер

20 июн 2019 : 		 MIKKEY DEE создал газонокосилку MOTÖRHEAD

9 мар 2019 : 		 Кавер-версия MOTÖRHEAD от RICK'a MONROE

5 мар 2019 : 		 Сингл MOTÖRHEAD выйдет весной

7 мар 2018 : 		 Винил MOTÖRHEAD выйдет весной

16 фев 2018 : 		 Фотокнига о MOTÖRHEAD выйдет весной

24 янв 2018 : 		 Вокалист SAXON вспоминает Эдди Кларка

12 янв 2018 : 		 Участники MOTÖRHEAD планируют серию шоу в память о Лемми

11 янв 2018 : 		 Умер бывший гитарист MOTÖRHEAD

1 янв 2018 : 		 Музыканты IN FLAMES, HARDCORE SUPERSTAR почтили память Лемми

1 дек 2017 : 		 Последняя песня Лемми

1 сен 2017 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD: «Лемми бы ненавидел то, что случилось в Шарлотсвилле»
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О лидере MOTÖRHEAD снимут фильм



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По сообщению Deadline, о лидере MOTÖRHEAD Лемми будет снят байопик. Фильм получил название "Lemmy", а его режиссёром будет Greg Olliver, который в 2010 году представил документальный фильм с таким же названием. Продюсером станет Andre Relis при поддержке Damon'а Lane'а. За сценарий отвечает Medeni Griffiths с дополнительной поддержкой от Greg'a Olliver'a. Менеджеры MOTÖRHEAD Todd Singerman и Steffan Chirazi выступят в роли исполнительных продюсеров. Производство фильма намечено на начало следующего года — всё зависит от COVID-19.

MOTГ–RHEAD



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