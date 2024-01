3 янв 2024



MIKKEY DEE: «Я скучаю по песням MOTÖRHEAD»



В новом интервью шведскому изданию TellUs Rock бывший барабанщик MOTÖRHEAD Mikkey Dee рассказал о недавно завершившемся цикле концертов под лозунгом "Mikkey Dee With Friends", на которых он исполнял несколько классических песен группы. К 60-летнему музыканту шведского происхождения, который с 2016 года является участником SCORPIONS, на концертах присоединились участники THE DRIPPERS Viktor Skatt на басу и вокале и Stig William Rickard на гитаре.



Mikkey сказал:



«Это не турне, а всего несколько концертов. Это трибьют. И я по-настоящему скучаю по песням MOTÖRHEAD. Мне нравится играть свои собственные песни. [Смеётся]. Я сочинил 12 альбомов с Phil'ом [Campbell'ом, гитаристом MOTÖRHEAD] и Лемом [фронтменом MOTÖRHEAD Яном "Лемми" Килмистером], так что это здорово, что я могу выйти и сыграть некоторые из этих песен. И публика была в истерике — они плачут, и это вызываем массу эмоций.



Очень важно сказать, что мы не собираемся выступать как MOTÖRHEAD. Меня очень часто неправильно цитируют, и это просто смешно. Я устал от этого. Что такого сложного в том, чтобы понять, что это своего рода трибьют? Мы прерываемся в середине выступления. Я немного рассказываю о себе, отвечаю на вопросы зрителей. Это классные маленькие площадки. Так что всё это было очень здорово, и ребята, с которыми я выступаю, настоящие рок-н-ролльщики».



Что касается того, как Skatt и Rickard подошли к своим партиям в "Mikkey Dee With Friends", Dee сказал:



«Я сказал им: "Не пытайтесь подражать MOTÖRHEAD. Будьте самими собой, и мы будем исполнять эти песни. Было очень здорово».



Когда интервьюер отметил, что он мог бы гастролировать с этим шоу по всему миру, Mikkey ответил:



«Да, но я не хочу этого делать. Я просто хочу периодически выступать. И мы с Phil'ом особо не играем материал MOTÖRHEAD. Он занимается своими делами с сыновьями [в их группе PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS], а я занят со SCORPIONS, поэтому у меня особо нет времени. Но в этот раз у SCORPIONS был перерыв с августа, и я не могу просто сидеть на своей плоской зaднице и не играть на барабанах шесть-семь месяцев. Мы начинаем тур 16 марта в Мексике, так что ждать очень долго, и я решил: "Ладно"».







