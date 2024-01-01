Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*С Новым годом! 67
*Лидер KREATOR подвел итоги года 40
*NAPALM DEATH — это хаос! 35
*MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США 22
*Басист ATREYU: «Я уехал из Алабамы в маленький городок Герма... 18
*Вокалист SEPULTURA: «Как только перестал брать в рот крепкое... 17
*JEFF LOOMIS покинул ARCH ENEMY 17
*Новое видео ANDRY 14
*Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль» 10
*BLAZE BAYLEY: «Иногда люди не осознают силу слов» 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*С Новым годом! 67
*Лидер KREATOR подвел итоги года 40
*NAPALM DEATH — это хаос! 35
*MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США 22
*Басист ATREYU: «Я уехал из Алабамы в маленький городок Герма... 18
[= ||| все новости группы



*

Motörhead

*



3 янв 2024 : 		 MIKKEY DEE: «Я скучаю по песням MOTÖRHEAD»

21 ноя 2023 : 		 MIKKEY DEE исполняет MOTÖRHEAD

30 окт 2023 : 		 Как барабанщик CLUTCH сыграл с Лемми

13 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза MOTÖRHEAD

7 окт 2023 : 		 Выходит новая фотокнига о лидере MOTÖRHEAD

2 окт 2023 : 		 Новый журнал о MOTÖRHEAD выйдет осенью

28 сен 2023 : 		 MIKKEY DEE о финальных днях MOTÖRHEAD

26 сен 2023 : 		 MIKKEY DEE исполняет MOTÖRHEAD

14 сен 2023 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

12 сен 2023 : 		 Юбилейная версия альбома MOTÖRHEAD выйдет осенью

9 авг 2023 : 		 CARRIE UNDERWOOD исполняет MOTÖRHEAD

5 авг 2023 : 		 Lemmy Forever At Wacken 2023

1 авг 2023 : 		 Прах Лемми теперь и на Вакене!

2 июн 2023 : 		 Фрагмент нового релиза MOTÖRHEAD

8 май 2023 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

26 апр 2023 : 		 Концертный релиз MOTÖRHEAD выйдет летом

21 мар 2023 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD не смог попрощаться с Лемми

20 мар 2023 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD: «Рад, что Лемми не пришлось испытать на себе политкорректность»

12 мар 2023 : 		 Бывший барабанщик MOTÖRHEAD категорически против пения под фонограмму

9 мар 2023 : 		 MIKKEY DEE: «Лемми не думал, что умрёт»

6 мар 2023 : 		 MIKKEY DEE исполнил песни MOTÖRHEAD

2 мар 2023 : 		 MIKKEY DEE: «Мы никогда не поедем в тур как MOTÖRHEAD»

26 янв 2023 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

29 дек 2022 : 		 MIKKEY DEE о Лемми

24 дек 2022 : 		 AXS TV отмечают день рождения лидера MOTÖRHEAD

15 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза MOTÖRHEAD
Показать далее
| - |

|||| 3 янв 2024

MIKKEY DEE: «Я скучаю по песням MOTÖRHEAD»



zoom
В новом интервью шведскому изданию TellUs Rock бывший барабанщик MOTÖRHEAD Mikkey Dee рассказал о недавно завершившемся цикле концертов под лозунгом "Mikkey Dee With Friends", на которых он исполнял несколько классических песен группы. К 60-летнему музыканту шведского происхождения, который с 2016 года является участником SCORPIONS, на концертах присоединились участники THE DRIPPERS Viktor Skatt на басу и вокале и Stig William Rickard на гитаре.

Mikkey сказал:

«Это не турне, а всего несколько концертов. Это трибьют. И я по-настоящему скучаю по песням MOTÖRHEAD. Мне нравится играть свои собственные песни. [Смеётся]. Я сочинил 12 альбомов с Phil'ом [Campbell'ом, гитаристом MOTÖRHEAD] и Лемом [фронтменом MOTÖRHEAD Яном "Лемми" Килмистером], так что это здорово, что я могу выйти и сыграть некоторые из этих песен. И публика была в истерике — они плачут, и это вызываем массу эмоций.

Очень важно сказать, что мы не собираемся выступать как MOTÖRHEAD. Меня очень часто неправильно цитируют, и это просто смешно. Я устал от этого. Что такого сложного в том, чтобы понять, что это своего рода трибьют? Мы прерываемся в середине выступления. Я немного рассказываю о себе, отвечаю на вопросы зрителей. Это классные маленькие площадки. Так что всё это было очень здорово, и ребята, с которыми я выступаю, настоящие рок-н-ролльщики».

Что касается того, как Skatt и Rickard подошли к своим партиям в "Mikkey Dee With Friends", Dee сказал:

«Я сказал им: "Не пытайтесь подражать MOTÖRHEAD. Будьте самими собой, и мы будем исполнять эти песни. Было очень здорово».

Когда интервьюер отметил, что он мог бы гастролировать с этим шоу по всему миру, Mikkey ответил:

«Да, но я не хочу этого делать. Я просто хочу периодически выступать. И мы с Phil'ом особо не играем материал MOTÖRHEAD. Он занимается своими делами с сыновьями [в их группе PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS], а я занят со SCORPIONS, поэтому у меня особо нет времени. Но в этот раз у SCORPIONS был перерыв с августа, и я не могу просто сидеть на своей плоской зaднице и не играть на барабанах шесть-семь месяцев. Мы начинаем тур 16 марта в Мексике, так что ждать очень долго, и я решил: "Ладно"».




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 2814

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом