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*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 34
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
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Motörhead

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8 май 2023 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

26 апр 2023 : 		 Концертный релиз MOTÖRHEAD выйдет летом

21 мар 2023 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD не смог попрощаться с Лемми

20 мар 2023 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD: «Рад, что Лемми не пришлось испытать на себе политкорректность»

12 мар 2023 : 		 Бывший барабанщик MOTÖRHEAD категорически против пения под фонограмму

9 мар 2023 : 		 MIKKEY DEE: «Лемми не думал, что умрёт»

6 мар 2023 : 		 MIKKEY DEE исполнил песни MOTÖRHEAD

2 мар 2023 : 		 MIKKEY DEE: «Мы никогда не поедем в тур как MOTÖRHEAD»

26 янв 2023 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

29 дек 2022 : 		 MIKKEY DEE о Лемми

24 дек 2022 : 		 AXS TV отмечают день рождения лидера MOTÖRHEAD

15 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза MOTÖRHEAD

3 сен 2022 : 		 Не издававшееся демо от MOTÖRHEAD

1 сен 2022 : 		 MOTÖRHEAD от POSTMODERN JUKEBOX

29 июл 2022 : 		 Юбилейная версия альбома MOTÖRHEAD выйдет осенью

4 июл 2022 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD в рекламе VOLVO

30 июн 2022 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD критикует правительство за ограничения шума протестов

27 июн 2022 : 		 Рассказ о статуи лидера MÖTÖRHEAD

21 июн 2022 : 		 Статуя в честь лидера MÖTÖRHEAD

7 июн 2022 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «У Лемми не было никаких нацистских наклонностей»

26 апр 2022 : 		 K. K. DOWNING: «Благодаря Лемми и MOTÖRHEAD появились трэш и спид-металл»

25 апр 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о Лемми Килмистере

6 апр 2022 : 		 MOTÖRHEAD на ТВ в 80-е

26 фев 2022 : 		 Mikkey Dee на концерте в честь MOTÖRHEAD

27 дек 2021 : 		 Концертный релиз MOTÖRHEAD

19 дек 2021 : 		 Вышла новая книга о MOTÖRHEAD
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Новое видео MOTÖRHEAD



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"Enter Sandman", новое видео группы MOTÖRHEAD, доступно для просмотра ниже. Эта кавер-версия была записана специально для компиляции программы Extreme Championship Wrestling 1998 года.




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