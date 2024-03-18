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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 37
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 22
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
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Motörhead

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Прах Лемми отсыпят и BLOODSTOCK



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BLOODSTOCK по договоренности с менеджментом MOTÖRHEAD, объявили о том, что легендарный, великий Лемми Килмистер будет навсегда увековечен на хэви-металл фестивале. Часть праха Лемми будет помещена в уникальную урну на фестивале Bloodstock — одном из немногих мест по всему миру, — а фестиваль закажет создание бюста Лемми, в котором и будет находиться урна с прахом. Поклонники смогут увидеть инсталляцию и отдать дань уважения Лемми и его наследию в галерее RAM на территории фестиваля. После окончания фестиваля бюст Лемми переедет в Ноттингем, в Rock City, где у фанатов будет доступ к праху; он будет возвращаться каждый год в свой родной дом на святой земле Bloodstock в Catton Park.

Todd Singerman: «Bloodstock всегда был особенным местом для MOTÖRHEAD и для Лемми. Люди и энергия идеально соответствовали ценностям Лемми. К тому же, Alan и Vicky были большими друзьями и, по сути, семьей Лемми, ведь именно благодаря ему они изначально собрались вместе. Это определенно достойная честь в продолжающейся серии захоронений праха Лемми в его самых любимых местах!»

Vicky Hungerford: «Для нас было большой честью получить предложение от руководства MOTÖRHEAD провести церемонию захоронения праха Лемми в Bloodstock. Лемми занимает особое место в сердце каждого человека, но для меня и моего мужа он был причиной того, что мы встретились и полюбили друг друга. Для нас и семьи Bloodstock нет ничего важнее, чем почтить его наследие и навсегда оставить Лемми на Bloodstock»






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18 мар 2024
E
Evil Dmitry
Суки, не трогайте покойника.

просмотров: 256

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