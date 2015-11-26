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Motörhead

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30 окт 2020 : 		 MOTÖRHEAD запустили виртуальную выставку

28 окт 2020 : 		 Новая версия видео MOTÖRHEAD

18 окт 2020 : 		 Выходит фигурка лидера MOTÖRHEAD

15 окт 2020 : 		 ROB HALFORD, BIFF BYFORD, DORO PESCH поздравляют MOTÖRHEAD

7 окт 2020 : 		 Пиво от MOTÖRHEAD

5 окт 2020 : 		 Маски от MOTÖRHEAD

30 сен 2020 : 		 Свечи от MOTÖRHEAD

9 сен 2020 : 		 Анимационное видео MOTÖRHEAD

28 авг 2020 : 		 Переиздание MOTÖRHEAD выйдет осенью

29 июл 2020 : 		 Рассказ о юбилейном издании альбома MOTÖRHEAD

25 июл 2020 : 		 Юбилейное издание MOTÖRHEAD выйдет осенью

8 июл 2020 : 		 У барабанщика SCORPIONS/Ex-MOTÖRHEAD был COVID-19

17 июн 2020 : 		 О лидере MOTÖRHEAD снимут фильм

1 июн 2020 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD о финальном туре

20 май 2020 : 		 MOTÖRHEAD выпустили видео в поддержку "Crew Nation"

31 мар 2020 : 		 Создай свою футболку MOTÖRHEAD

19 мар 2020 : 		 Видео полного выступления MOTÖRHEAD

18 мар 2020 : 		 Видео с выступления MOTÖRHEAD

17 мар 2020 : 		 Видео с выступления MOTÖRHEAD

16 мар 2020 : 		 Видео с выступления MOTÖRHEAD

6 мар 2020 : 		 Ром MOTÖRHEAD получил награду

23 окт 2019 : 		 Вокалист ORANGE GOBLIN о бокс-сете MOTÖRHEAD

21 окт 2019 : 		 Оргкомитет Зала Славы Рок-н-Ролла сдал назад

17 окт 2019 : 		 Mikkey Dee разочарован, что может не попасть в Зал славы рок-н-ролла с MOTÖRHEAD

20 сен 2019 : 		 Умер оригинальный гитарист MOTÖRHEAD

25 авг 2019 : 		 Новая песня дуэта Лемми и LYNDA KAY
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|||| сегодня

MOTÖRHEAD запустили виртуальную выставку



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«Мы рады запустить виртуальную онлайн-выставку эксклюзивных фотографий и памятных вещей эпохи "Ace Of Spades", — говорится в сообщении Motörhead. — Приглашаются все верные Motörfans со всего мира приглашены, вы можете наслаждаться, не выходя из дома во время этой гнилой пандемии!»

Виртуальная выставка находится здесь.

MOTГ–RHEAD Launch Virtual Ace Of Spades Online Exhibition; Ace Of Spades 40th Anniversary Deluxe Edition Unboxed (Video)



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

olly71


30 окт 2020, 12:56		Кто эти люди которые вещают регулярно от имени Моторхед ? Если большинство членов уже в могиле а двое оставшихся давно заняты в других группах .


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