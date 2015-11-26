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MOTÖRHEAD запустили виртуальную выставку



«Мы рады запустить виртуальную онлайн-выставку эксклюзивных фотографий и памятных вещей эпохи "Ace Of Spades", — говорится в сообщении Motörhead. — Приглашаются все верные Motörfans со всего мира приглашены, вы можете наслаждаться, не выходя из дома во время этой гнилой пандемии!»



Виртуальная выставка находится здесь.







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