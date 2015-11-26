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Прах Лемми поместили в пули и отправили друзьям



Бывший ведущий программы Headbanger’s Ball Riki Rachtman сообщил о том, что получил персональную пулю с прахом Лемми:



«Перед смертью Лемми попросил поместить свой прах в пули и разослать все своим ближайшим друзьям. Сегодня я получил свою пулю и буквально залился слезами. Спасибо, MOTÖRHEAD!»

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