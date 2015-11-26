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Motörhead

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23 мар 2021 : 		 Прах Лемми поместили в пули и отправили друзьям

16 фев 2021 : 		 Концертный релиз MOTÖRHEAD выйдет весной

12 фев 2021 : 		 MILLTAG представил коллекцию с MOTÖRHEAD

31 янв 2021 : 		 Выходят фигурки MOTÖRHEAD

11 янв 2021 : 		 Почему один из концертных треков MOTÖRHEAD неполный? Отвечает группа

18 дек 2020 : 		 Кавер-версия MOTÖRHEAD от END OF HOPE

17 дек 2020 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD — о том, как узнал о смерти Лемми

10 дек 2020 : 		 Выходит бурбон MOTÖRHEAD

20 ноя 2020 : 		 Успехи в чартах MOTÖRHEAD

18 ноя 2020 : 		 MIKKEY DEE вспоминает "Hammered"

30 окт 2020 : 		 MOTÖRHEAD опубликовали панорамное видео на "Ace Of Spades"

30 окт 2020 : 		 MOTÖRHEAD запустили виртуальную выставку

28 окт 2020 : 		 Новая версия видео MOTÖRHEAD

18 окт 2020 : 		 Выходит фигурка лидера MOTÖRHEAD

15 окт 2020 : 		 ROB HALFORD, BIFF BYFORD, DORO PESCH поздравляют MOTÖRHEAD

7 окт 2020 : 		 Пиво от MOTÖRHEAD

5 окт 2020 : 		 Маски от MOTÖRHEAD

30 сен 2020 : 		 Свечи от MOTÖRHEAD

9 сен 2020 : 		 Анимационное видео MOTÖRHEAD

28 авг 2020 : 		 Переиздание MOTÖRHEAD выйдет осенью

29 июл 2020 : 		 Рассказ о юбилейном издании альбома MOTÖRHEAD

25 июл 2020 : 		 Юбилейное издание MOTÖRHEAD выйдет осенью

8 июл 2020 : 		 У барабанщика SCORPIONS/Ex-MOTÖRHEAD был COVID-19

17 июн 2020 : 		 О лидере MOTÖRHEAD снимут фильм

1 июн 2020 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD о финальном туре

20 май 2020 : 		 MOTÖRHEAD выпустили видео в поддержку "Crew Nation"
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|||| сегодня

Прах Лемми поместили в пули и отправили друзьям



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Бывший ведущий программы Headbanger’s Ball Riki Rachtman сообщил о том, что получил персональную пулю с прахом Лемми:

«Перед смертью Лемми попросил поместить свой прах в пули и разослать все своим ближайшим друзьям. Сегодня я получил свою пулю и буквально залился слезами. Спасибо, MOTÖRHEAD!»

MOTГ–RHEAD - LEMMY's Ashes Put Into Bullets, Given To His Closest Friends



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

grgr


23 мар 2021, 21:31		Торговля, бизнес. Фунах.

Red One


23 мар 2021, 22:41		Лемми - красава, даже после смерти зажёг


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