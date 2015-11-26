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Motörhead

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|||| 16 фев 2021

Концертный релиз MOTÖRHEAD выйдет весной



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Silver Lining Music в радостью сообщает, что двадцать третьего апреля на CD с DVD, на двойном виниле и в виде бокс-сета состоится выход нового концертного релиза MOTÖRHEAD "Louder Than Noise… Live In Berlin", запись которого проходила в Берлине пятого декабря 2012 года, а в зале присутствовало 12 000 человек.

Трек-лист:

01. I Know How To Die

02. Damage Case

03. Stay Clean

04. Metropolis

05. Over The Top

06. Doctor Rock

07. String Theory

08. The Chase Is Better Than The Catch

09. Rock It

10. You Better Run

11. The One To Sing The Blues

12. Going To Brazil

13. Killed By Death

14. Ace Of Spades

15. Overkill

MOTГ–RHEAD: 'Louder Than NoiseвЂ¦ Live In Berlin' Multi-Format Release Due In April





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КомментарииСкрыть/показать 6 )

resetius


16 фев 2021, 23:27		В эти годы Лемми был уже не в лучшей форме. Нахрена это всё выпускать?

Orthodox


16 фев 2021, 23:32		Фанаты метут всё, что связано с группой, обмазываются любыми записями, и тут такой resetius "блин, вот нафига такое выпускать!" и фанаты такие "ок, тогда не будем слушать..."

flagofhate


16 фев 2021, 23:36		Здесь пока более-менее. Вот последние два года, конечно, та ещё шляпа.

Buzzz


16 фев 2021, 23:39		Альбом выходит в подарочном издании, те кто был на концерте и фаны разметут очень быстро.

Orthodox


17 фев 2021, 00:14		Buzzz, ты то куда лезешь? resetius написал "нахрена", значит тиражи нужно уничтожить.

Buzzz


17 фев 2021, 00:30		Ну вот и уничтожай покупая:)


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