16 фев 2021



Концертный релиз MOTÖRHEAD выйдет весной



Silver Lining Music в радостью сообщает, что двадцать третьего апреля на CD с DVD, на двойном виниле и в виде бокс-сета состоится выход нового концертного релиза MOTÖRHEAD "Louder Than Noise… Live In Berlin", запись которого проходила в Берлине пятого декабря 2012 года, а в зале присутствовало 12 000 человек.



Трек-лист:



01. I Know How To Die



02. Damage Case



03. Stay Clean



04. Metropolis



05. Over The Top



06. Doctor Rock



07. String Theory



08. The Chase Is Better Than The Catch



09. Rock It



10. You Better Run



11. The One To Sing The Blues



12. Going To Brazil



13. Killed By Death



14. Ace Of Spades



15. Overkill













