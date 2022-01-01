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AXS TV отмечают день рождения лидера MOTÖRHEAD



AXS TV отмечают день рождения лидера MOTÖRHEAD публикацией нового ролика, в котором такие легенды, как SLASH и LARS ULRICH, обсуждают его вклад в музыку и его влияние на то, что они сами стали успешными артистами. 24 февраля будет выпущена расширенная версия альбома "Bad Magic", получившая название "Bad Magic: Seriously Bad Magic", которая будет доступна в различных вариантах, — детали здесь.



Трек-лист:



"Victory Or Die"

"Thunder & Lightning"

"Fire Storm Hotel"

"Shoot Out All Of Your Lights"

"The Devil"

"Electricity"

"Evil Eye"

"Teach Them How To Bleed"

"Till The End"

"Tell Me Who To Kill"

"Choking On Your Screams"

"When The Sky Comes Looking For You"

"Sympathy For The Devil"

"Heroes"

"Bullet In Your Brain"

"Greedy Bastards"



Live at Mt Fuji Rock Festival 2015:



"We Are Motörhead"

"Damage Case"

"Stay Clean"

"Metropolis"

"Over The Top"

"String Theory"

"The Chase Is Better Than The Catch"

"Rock It"

"Lost Woman Blues"

"Doctor Rock"

"Just ‘Cos You Got The Power"

"Going To Brazil"

"Ace Of Spades"

"Overkill"







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