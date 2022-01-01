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*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 21
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 18
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 12
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 12
*PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных 10
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Motörhead

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24 дек 2022 : 		 AXS TV отмечают день рождения лидера MOTÖRHEAD

15 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза MOTÖRHEAD

3 сен 2022 : 		 Не издававшееся демо от MOTÖRHEAD

1 сен 2022 : 		 MOTÖRHEAD от POSTMODERN JUKEBOX

29 июл 2022 : 		 Юбилейная версия альбома MOTÖRHEAD выйдет осенью

4 июл 2022 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD в рекламе VOLVO

30 июн 2022 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD критикует правительство за ограничения шума протестов

27 июн 2022 : 		 Рассказ о статуи лидера MÖTÖRHEAD

21 июн 2022 : 		 Статуя в честь лидера MÖTÖRHEAD

7 июн 2022 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «У Лемми не было никаких нацистских наклонностей»

26 апр 2022 : 		 K. K. DOWNING: «Благодаря Лемми и MOTÖRHEAD появились трэш и спид-металл»

25 апр 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о Лемми Килмистере

6 апр 2022 : 		 MOTÖRHEAD на ТВ в 80-е

26 фев 2022 : 		 Mikkey Dee на концерте в честь MOTÖRHEAD

27 дек 2021 : 		 Концертный релиз MOTÖRHEAD

19 дек 2021 : 		 Вышла новая книга о MOTÖRHEAD

29 ноя 2021 : 		 Барабанщик MÖTÖRHEAD получил награду: фото и видео

28 ноя 2021 : 		 Барабанщик MÖTÖRHEAD получил награду

4 ноя 2021 : 		 MOTÖRHEAD и PUCK HCKY выпускают мерч

14 окт 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD

9 окт 2021 : 		 Кавер-версия хита Дэвида Боуи от MOTÖRHEAD набрала 50 миллионов просмотров

8 окт 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD

1 окт 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD

28 сен 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD

20 сен 2021 : 		 Опубликовано ранее утерянное видео MOTÖRHEAD

10 сен 2021 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD
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AXS TV отмечают день рождения лидера MOTÖRHEAD



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AXS TV отмечают день рождения лидера MOTÖRHEAD публикацией нового ролика, в котором такие легенды, как SLASH и LARS ULRICH, обсуждают его вклад в музыку и его влияние на то, что они сами стали успешными артистами. 24 февраля будет выпущена расширенная версия альбома "Bad Magic", получившая название "Bad Magic: Seriously Bad Magic", которая будет доступна в различных вариантах, — детали здесь.

Трек-лист:

"Victory Or Die"
"Thunder & Lightning"
"Fire Storm Hotel"
"Shoot Out All Of Your Lights"
"The Devil"
"Electricity"
"Evil Eye"
"Teach Them How To Bleed"
"Till The End"
"Tell Me Who To Kill"
"Choking On Your Screams"
"When The Sky Comes Looking For You"
"Sympathy For The Devil"
"Heroes"
"Bullet In Your Brain"
"Greedy Bastards"

Live at Mt Fuji Rock Festival 2015:

"We Are Motörhead"
"Damage Case"
"Stay Clean"
"Metropolis"
"Over The Top"
"String Theory"
"The Chase Is Better Than The Catch"
"Rock It"
"Lost Woman Blues"
"Doctor Rock"
"Just ‘Cos You Got The Power"
"Going To Brazil"
"Ace Of Spades"
"Overkill"

MOTГ–RHEAD - AXS TV Celebrates LEMMY's Birthday; Video Features SLASH, LARS ULRICH And More




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