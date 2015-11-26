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Барабанщик MÖTÖRHEAD получил награду: фото и видео



27 ноября барабанщик MÖTÖRHEAD и SCORPIONS Mikkey Dee получил награду "Gothenburger Of The Year". Это почетное звание присуждается жителю города, который в течение года добился особых успехов и действовал достойным образом, вызывая гордость и доставляя удовольствие многим людям. Фото и видео доступно ниже.





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