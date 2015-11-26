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Motörhead

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11 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «MOTÖRHEAD — самая недооценённая группа в мире!»

19 июн 2021 : 		 Комиксы MOTÖRHEAD выйдут осенью

14 июн 2021 : 		 Нереализованная запись с саундчека MOTÖRHEAD

8 июн 2021 : 		 Вышла новая фигурка MOTÖRHEAD

24 май 2021 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD — о последней встрече с Лемми

8 май 2021 : 		 MIKKEY DEE — о MOTÖRHEAD: «Работать вместе было очень легко»

29 апр 2021 : 		 Готовится новое издание MOTÖRHEAD

15 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза MOTÖRHEAD

30 мар 2021 : 		 RIKI RACHTMAN: «Прах Лемми — мой лучший подарок в жизни!»

23 мар 2021 : 		 Прах Лемми поместили в пули и отправили друзьям

16 фев 2021 : 		 Концертный релиз MOTÖRHEAD выйдет весной

12 фев 2021 : 		 MILLTAG представил коллекцию с MOTÖRHEAD

31 янв 2021 : 		 Выходят фигурки MOTÖRHEAD

11 янв 2021 : 		 Почему один из концертных треков MOTÖRHEAD неполный? Отвечает группа

18 дек 2020 : 		 Кавер-версия MOTÖRHEAD от END OF HOPE

17 дек 2020 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD — о том, как узнал о смерти Лемми

10 дек 2020 : 		 Выходит бурбон MOTÖRHEAD

20 ноя 2020 : 		 Успехи в чартах MOTÖRHEAD

18 ноя 2020 : 		 MIKKEY DEE вспоминает "Hammered"

30 окт 2020 : 		 MOTÖRHEAD опубликовали панорамное видео на "Ace Of Spades"

30 окт 2020 : 		 MOTÖRHEAD запустили виртуальную выставку

28 окт 2020 : 		 Новая версия видео MOTÖRHEAD

18 окт 2020 : 		 Выходит фигурка лидера MOTÖRHEAD

15 окт 2020 : 		 ROB HALFORD, BIFF BYFORD, DORO PESCH поздравляют MOTÖRHEAD

7 окт 2020 : 		 Пиво от MOTÖRHEAD

5 окт 2020 : 		 Маски от MOTÖRHEAD
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DEE SNIDER: «MOTÖRHEAD — самая недооценённая группа в мире!»



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DEE SNIDER недавно поговорил с Classic Rock, и ниже приводятся небольшие выдержки из этого разговора.

Любимая современная группа:

«Monster Truck — группа из Торонто. У них около пяти альбомов. Одна из тех групп, в которых чувствуется серьёзное влияние. Вы слышите Deep Purple, вы слышите Lynyrd Skynyrd, вы слышите Alice In Chains, вы слышите Grand Funk Railroad, но всё это смешивается, образуя уникальное звучание. Так что они чтят прошлое, но создают новую музыку».

Самая недооценённая группа в истории:

«Вау. Кроме моей собственной? (Смеётся). Есть множество групп, которые заслуживают гораздо большего уважения и признания, чем получают. Но в честь моего дорогого друга я выберу Motörhead. Хотя их очень ценят, а Лемми — культовая личность, он был очень расстроен тем, что его творчество свели к одной песне. И я не могу с ним не согласиться. Вот почему в Twisted Sister мы отдали ему дань уважения. Все остальные исполняли "Ace Of Spades", а мы — "Born To Raise Hell"».

Лучшая запись, которую он когда-либо делал:

«Desperado. Несостоявшаяся супергруппа с покойным Берни Торме, ирландским гитаристом, покойным Клайвом Берром из Iron Maiden на барабанах, Marc Russell был на басу. Я вложил в этот проект три года — сердце и душу, все свои деньги от Twisted Sister — только для того, чтобы в последний момент, перед самым выпуском, Боб Красноу (руководитель звукозаписывающей компании) положил его на полку. На этом альбоме Desperado были написаны мои лучшие песни и исполнены одни из моих лучших вокальных партий. Он был выпущен примерно двадцать лет спустя. Небольшая компания наконец-то сделала это, но это очень грустная история из моей жизни».

DEE SNIDER Calls MOTГ–RHEAD The Most Underrated Band Ever -



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