DEE SNIDER: «MOTÖRHEAD — самая недооценённая группа в мире!»



DEE SNIDER недавно поговорил с Classic Rock, и ниже приводятся небольшие выдержки из этого разговора.



Любимая современная группа:



«Monster Truck — группа из Торонто. У них около пяти альбомов. Одна из тех групп, в которых чувствуется серьёзное влияние. Вы слышите Deep Purple, вы слышите Lynyrd Skynyrd, вы слышите Alice In Chains, вы слышите Grand Funk Railroad, но всё это смешивается, образуя уникальное звучание. Так что они чтят прошлое, но создают новую музыку».



Самая недооценённая группа в истории:



«Вау. Кроме моей собственной? (Смеётся). Есть множество групп, которые заслуживают гораздо большего уважения и признания, чем получают. Но в честь моего дорогого друга я выберу Motörhead. Хотя их очень ценят, а Лемми — культовая личность, он был очень расстроен тем, что его творчество свели к одной песне. И я не могу с ним не согласиться. Вот почему в Twisted Sister мы отдали ему дань уважения. Все остальные исполняли "Ace Of Spades", а мы — "Born To Raise Hell"».



Лучшая запись, которую он когда-либо делал:



«Desperado. Несостоявшаяся супергруппа с покойным Берни Торме, ирландским гитаристом, покойным Клайвом Берром из Iron Maiden на барабанах, Marc Russell был на басу. Я вложил в этот проект три года — сердце и душу, все свои деньги от Twisted Sister — только для того, чтобы в последний момент, перед самым выпуском, Боб Красноу (руководитель звукозаписывающей компании) положил его на полку. На этом альбоме Desperado были написаны мои лучшие песни и исполнены одни из моих лучших вокальных партий. Он был выпущен примерно двадцать лет спустя. Небольшая компания наконец-то сделала это, но это очень грустная история из моей жизни».







