Готовится новое издание MOTÖRHEAD



Вслед за успехом юбилейного издания альбома MOTÖRHEAD "Ace Of Spades", в этом году состоится выход юбилейной версии "No Sleep 'Til Hammersmith" на CD и виниле. CD-бокс-сет будет содержать:



* The "No Sleep 'Til Hammersmith" album, remastered from the original master tapes. Featuring extra bonus tracks and newly unearthed, previously unreleased sound check recordings.

* The three full recordings of the concerts that made up "No Sleep", never before released in their entirety.

* The story of "No Sleep 'Til Hammersmith" told through previously unpublished and new interviews with the people that were on the road at the time.

* Never-before-seen photos and rare memorabilia.

* Double-sided, A3 concert posters from 1981.

* Reproduction USA '81 tour pass.

* MOTÖRHEAD "England" plectrum.

* 1981 European tour badge.

* Reproduction Newcastle City Hall ticket

* Port Vale gig flyer postcard



01. Ace Of Spades



02. Stay Clean



03. Metropolis



04. The Hammer



05. Iron Horse



06. No Class



07. Overkill



08. (We Are) The Roadcrew



09. Capricorn



10. Bomber



11. Motörhead



12. Over The Top



13. Train Kept A Rollin'



14. Stay Clean (Soundcheck)



15. Limb From Limb (Soundcheck)



16. Iron Horse (Soundcheck)



Live At Newcastle City Hall March 30, 1981



01. Ace Of Spades



02. Stay Clean



03. Over The Top



04. Metropolis



05. Shoot You In The Back



06. The Hammer



07. Jailbait



08. Leaving Here



09. Iron Horse



10. Fire Fire



11. Capricorn



12. Too Late Too Late



13. No Class



14. (We Are) The Road Crew



15. Bite The Bullet



16. The Chase Is Better Than The Catch



17. Overkill



18. Bomber



19. Motörhead



Live At Newcastle City Hall March 29, 1981



01. Ace Of Spades



02. Stay Clean



03. Over The Top



04. Metropolis



05. Shoot You In The Back



06. The Hammer



07. Jailbait



08. Leaving Here



09. Fire Fire



10. Capricorn



11. Too Late Too Late



12. No Class



13. (We Are) The Road Crew



14. Bite The Bullet



15. The Chase Is Better Than The Catch



16. Overkill



17. Bomber



18. Motörhead



Live At Leeds Queens Hall March 28, 1981



01. Ace Of Spades



02. Stay Clean



03. Over The Top



04. Metropolis



05. Shoot You In The Back



06. The Hammer



07. Jailbait



08. Leaving Here



09. Fire Fire



10. Capricorn



11. Too Late Too Late



12. No Class



13. (We Are) The Road Crew



14. Bite The Bullet



15. The Chase Is Better Than The Catch



16. Overkill



17. Bomber



18. Motörhead













