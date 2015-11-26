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Комиксы MOTÖRHEAD выйдут осенью



Simon & Schuster седьмого сентября представят комиксы MOTÖRHEAD "Motörhead: The Rise Of The Loudest Band In The World: The Authorized Graphic Novel", авторами которых были David Calcano и Mark Irwin.



























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