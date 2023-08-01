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Прах Лемми теперь и на Вакене!



32-й фестиваль Wacken Open Air стартует впечатляюще: незабываемый Ян "Лемми" Килмистер в этом году обретет еще одно место упокоения. 2 августа фронтмен MOTÖRHEAD, скончавшийся в 2015 году, будет удостоен незабываемого символического акта на знаменитом фестивале Wacken в Вакене (Германия). Это станет частью "Lemmy Forever" — недели чествования жизни одной из икон рок-н-ролла, его наследия и его продолжающегося существования в качестве одного из выдающихся деятелей мирового искусства и культуры.



«Возвращение Лемми на Вакен — это огромная честь для нас, словами не передать, насколько огромная», — отмечает организатор Томас Йенсен. «Мы создадим для него памятное место, которое будет соответствовать его значению для целого жанра и не только».



Соорганизатор Хольгер Хюбнер добавляет: «Между MOTÖRHEAD и Wacken Open Air всегда существовала особая связь; вряд ли какая-либо группа выступала здесь чаще. Тот факт, что его путь также заканчивается здесь, навсегда придаст особый смысл».



Участники MOTÖRHEAD Phil Campbell и Mikkey Dee возглавят праздничные мероприятия, в ходе которых будет предоставлено множество возможностей поднять тост за Лемми вместе с друзьями и группами, участвующими в программе.



«Вакен был одним из самых дорогих сердцу Лемми мест, и мы рады, что он навсегда останется здесь», — отмечает менеджер MOTÖRHEAD Todd Singerman. «Он был человеком из народа и, как таковой, "жил" во многих местах по всему миру. Наша цель - дать ему возможность навсегда упокоиться во всех его "домах" по всему миру и позволить его поклонникам по всему миру иметь близкое к ним место, где они смогут отдать дань уважения и отметить его огромное наследие и влияние».







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