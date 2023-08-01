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*Умерла Шинейд О'Коннор 39
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 34
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Немецкой BIG 4 быть! 32
*Новое видео U.D.O. 29
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*

Motörhead

*



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21 июн 2022 : 		 Статуя в честь лидера MÖTÖRHEAD

7 июн 2022 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «У Лемми не было никаких нацистских наклонностей»

26 апр 2022 : 		 K. K. DOWNING: «Благодаря Лемми и MOTÖRHEAD появились трэш и спид-металл»

25 апр 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о Лемми Килмистере

6 апр 2022 : 		 MOTÖRHEAD на ТВ в 80-е

26 фев 2022 : 		 Mikkey Dee на концерте в честь MOTÖRHEAD
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Прах Лемми теперь и на Вакене!



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32-й фестиваль Wacken Open Air стартует впечатляюще: незабываемый Ян "Лемми" Килмистер в этом году обретет еще одно место упокоения. 2 августа фронтмен MOTÖRHEAD, скончавшийся в 2015 году, будет удостоен незабываемого символического акта на знаменитом фестивале Wacken в Вакене (Германия). Это станет частью "Lemmy Forever" — недели чествования жизни одной из икон рок-н-ролла, его наследия и его продолжающегося существования в качестве одного из выдающихся деятелей мирового искусства и культуры.

«Возвращение Лемми на Вакен — это огромная честь для нас, словами не передать, насколько огромная», — отмечает организатор Томас Йенсен. «Мы создадим для него памятное место, которое будет соответствовать его значению для целого жанра и не только».

Соорганизатор Хольгер Хюбнер добавляет: «Между MOTÖRHEAD и Wacken Open Air всегда существовала особая связь; вряд ли какая-либо группа выступала здесь чаще. Тот факт, что его путь также заканчивается здесь, навсегда придаст особый смысл».

Участники MOTÖRHEAD Phil Campbell и Mikkey Dee возглавят праздничные мероприятия, в ходе которых будет предоставлено множество возможностей поднять тост за Лемми вместе с друзьями и группами, участвующими в программе.

«Вакен был одним из самых дорогих сердцу Лемми мест, и мы рады, что он навсегда останется здесь», — отмечает менеджер MOTÖRHEAD Todd Singerman. «Он был человеком из народа и, как таковой, "жил" во многих местах по всему миру. Наша цель - дать ему возможность навсегда упокоиться во всех его "домах" по всему миру и позволить его поклонникам по всему миру иметь близкое к ним место, где они смогут отдать дань уважения и отметить его огромное наследие и влияние».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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1 авг 2023
gravitgroove
Orthodox, так а что такое Рок эн Ролл, если не клоунада, за редким исключением?
Like!2
1 авг 2023
HeliosHyperion
Чёт вы тут расслабились и не срёте латиницей напропалую. Нуба наняли, чоли..
1 авг 2023
O
Old Nothing
ето Ездивательство....

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