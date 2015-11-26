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Motörhead

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9 мар 2019 : 		 Кавер-версия MOTÖRHEAD от RICK'a MONROE

5 мар 2019 : 		 Сингл MOTÖRHEAD выйдет весной

7 мар 2018 : 		 Винил MOTÖRHEAD выйдет весной

16 фев 2018 : 		 Фотокнига о MOTÖRHEAD выйдет весной

24 янв 2018 : 		 Вокалист SAXON вспоминает Эдди Кларка

12 янв 2018 : 		 Участники MOTÖRHEAD планируют серию шоу в память о Лемми

11 янв 2018 : 		 Умер бывший гитарист MOTÖRHEAD

1 янв 2018 : 		 Музыканты IN FLAMES, HARDCORE SUPERSTAR почтили память Лемми

1 дек 2017 : 		 Последняя песня Лемми

1 сен 2017 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD: «Лемми бы ненавидел то, что случилось в Шарлотсвилле»

10 авг 2017 : 		 Доисторический крокодил назван в честь лидера MOTÖRHEAD

4 авг 2017 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

25 июл 2017 : 		 Новый релиз MOTÖRHEAD выйдет осенью

19 июн 2017 : 		 Вышло новое пиво MOTÖRHEAD

6 июн 2017 : 		 Вышла игра от MOTÖRHEAD

29 апр 2017 : 		 MOTÖRHEAD выпустят ограниченную серию пива

30 мар 2017 : 		 Сольный альбом LEMMY выйдет в этом году?

19 мар 2017 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD посещает статую Лемми

26 фев 2017 : 		 Видео с выступления бывшего гитариста MOTÖRHEAD

29 дек 2016 : 		 Лемми в MONONGO STUDIO

29 дек 2016 : 		 Прощальное видео Лемми

7 дек 2016 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS исполняют MOTÖRHEAD

6 дек 2016 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «Лемми постоянно со мной»

4 дек 2016 : 		 Документальный фильм о создании статуи Лемми

1 дек 2016 : 		 Rainbow Bar & Grill еще увековечил память лидера MOTÖRHEAD

30 ноя 2016 : 		 Фотокнига MOTÖRHEAD выйдет зимой
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Кавер-версия MOTÖRHEAD от RICK'a MONROE



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Кантри музыкант RICK MONROE выпустил собственное прочтение классического хита MOTÖRHEAD "Ace Of Spades".

RICK MONROE Releases Cover Of MOTГ–RHEAD Classic "Ace Of Spades" - "I Feel Like We Found That Perfect Blend Of Country & Metal"; Audio Streaming





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