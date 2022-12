MIKKEY DEE о Лемми

сегодня



«Прошло уже 7 лет с тех пор, как Лемми ушел из жизни. Время летит так стремительно.



После смерти Лемми я гастролирую по миру с легендарными SCORPIONS, и это здорово, но дни MOTÖRHEAD навсегда впечатались в мой организм. Это огромная часть моей сущности, и семья MOTÖRHEAD непоколебима, как скала, навеки.



Лемми, я скучаю по тебе и часто думаю о тебе, но я уверен, что ты зажигаешь и устраиваешь ад, где бы ты ни был.



Давайте отлично отпразднуем Новый год и встретим потрясающий 2023 год.



"'Don't sit and cry in your fucking beer. Drink it!'.// Лемми Килмистер



Выпьем за Лемми!»











