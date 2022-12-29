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*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 28
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 16
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 12
*MIKE PORTNOY с дочкой угадывают Beatles! 10
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Motörhead

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29 дек 2022 : 		 MIKKEY DEE о Лемми

24 дек 2022 : 		 AXS TV отмечают день рождения лидера MOTÖRHEAD

15 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза MOTÖRHEAD

3 сен 2022 : 		 Не издававшееся демо от MOTÖRHEAD

1 сен 2022 : 		 MOTÖRHEAD от POSTMODERN JUKEBOX

29 июл 2022 : 		 Юбилейная версия альбома MOTÖRHEAD выйдет осенью

4 июл 2022 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD в рекламе VOLVO

30 июн 2022 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD критикует правительство за ограничения шума протестов

27 июн 2022 : 		 Рассказ о статуи лидера MÖTÖRHEAD

21 июн 2022 : 		 Статуя в честь лидера MÖTÖRHEAD

7 июн 2022 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «У Лемми не было никаких нацистских наклонностей»

26 апр 2022 : 		 K. K. DOWNING: «Благодаря Лемми и MOTÖRHEAD появились трэш и спид-металл»

25 апр 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о Лемми Килмистере

6 апр 2022 : 		 MOTÖRHEAD на ТВ в 80-е

26 фев 2022 : 		 Mikkey Dee на концерте в честь MOTÖRHEAD

27 дек 2021 : 		 Концертный релиз MOTÖRHEAD

19 дек 2021 : 		 Вышла новая книга о MOTÖRHEAD

29 ноя 2021 : 		 Барабанщик MÖTÖRHEAD получил награду: фото и видео

28 ноя 2021 : 		 Барабанщик MÖTÖRHEAD получил награду

4 ноя 2021 : 		 MOTÖRHEAD и PUCK HCKY выпускают мерч

14 окт 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD

9 окт 2021 : 		 Кавер-версия хита Дэвида Боуи от MOTÖRHEAD набрала 50 миллионов просмотров

8 окт 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD

1 окт 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD

28 сен 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD

20 сен 2021 : 		 Опубликовано ранее утерянное видео MOTÖRHEAD
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MIKKEY DEE о Лемми



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MIKKEY DEE опубликовал следующее сообщение:

«Прошло уже 7 лет с тех пор, как Лемми ушел из жизни. Время летит так стремительно.

После смерти Лемми я гастролирую по миру с легендарными SCORPIONS, и это здорово, но дни MOTÖRHEAD навсегда впечатались в мой организм. Это огромная часть моей сущности, и семья MOTÖRHEAD непоколебима, как скала, навеки.

Лемми, я скучаю по тебе и часто думаю о тебе, но я уверен, что ты зажигаешь и устраиваешь ад, где бы ты ни был.

Давайте отлично отпразднуем Новый год и встретим потрясающий 2023 год.

"'Don't sit and cry in your fucking beer. Drink it!'.// Лемми Килмистер

Выпьем за Лемми!»






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29 дек 2022
F
Frostauskas
Ни убавить, ни прибавить.

просмотров: 402

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