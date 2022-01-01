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*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео IN FLAMES 31
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 22
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 17
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Motörhead

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21 июн 2022 : 		 Статуя в честь лидера MÖTÖRHEAD

7 июн 2022 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «У Лемми не было никаких нацистских наклонностей»

26 апр 2022 : 		 K. K. DOWNING: «Благодаря Лемми и MOTÖRHEAD появились трэш и спид-металл»

25 апр 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о Лемми Килмистере

6 апр 2022 : 		 MOTÖRHEAD на ТВ в 80-е

26 фев 2022 : 		 Mikkey Dee на концерте в честь MOTÖRHEAD

27 дек 2021 : 		 Концертный релиз MOTÖRHEAD

19 дек 2021 : 		 Вышла новая книга о MOTÖRHEAD

29 ноя 2021 : 		 Барабанщик MÖTÖRHEAD получил награду: фото и видео

28 ноя 2021 : 		 Барабанщик MÖTÖRHEAD получил награду

4 ноя 2021 : 		 MOTÖRHEAD и PUCK HCKY выпускают мерч

14 окт 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD

9 окт 2021 : 		 Кавер-версия хита Дэвида Боуи от MOTÖRHEAD набрала 50 миллионов просмотров

8 окт 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD

1 окт 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD

28 сен 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD

20 сен 2021 : 		 Опубликовано ранее утерянное видео MOTÖRHEAD

10 сен 2021 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

3 сен 2021 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

24 авг 2021 : 		 Сборник MOTÖRHEAD выйдет осенью

17 авг 2021 : 		 Бурбон от MOTÖRHEAD

11 авг 2021 : 		 Новые нашивки и значки MOTÖRHEAD

6 авг 2021 : 		 Особая версия хита MOTÖRHEAD

11 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «MOTÖRHEAD — самая недооценённая группа в мире!»

19 июн 2021 : 		 Комиксы MOTÖRHEAD выйдут осенью

14 июн 2021 : 		 Нереализованная запись с саундчека MOTÖRHEAD
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Статуя в честь лидера MÖTÖRHEAD



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Статую в честь лидера MÖTÖRHEAD Лемми установили на фестивале Hellfest. Новая статуя Лемми заменила предыдущую скульптуру лидера MÖTÖRHEAD, которая была установлена шесть лет назад, но, по сообщениям, развалилась из-за того, что гипс, из которого она частично состояла, сильно раскрошился.

Обновленная статуя Лемми — творение Каролин Бриссе, начинающего французского скульптора, которая выставляла свои работы во Франции и Бельгии. Вдохновляясь в первую очередь энергией над формой и рассматривая человека как предмет одновременно очарования и страха, она создаёт стальные работы, в которых сочетаются конкретное и абстрактное для достижения эффекта мечтательности.




















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