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Статуя в честь лидера MÖTÖRHEAD



Статую в честь лидера MÖTÖRHEAD Лемми установили на фестивале Hellfest. Новая статуя Лемми заменила предыдущую скульптуру лидера MÖTÖRHEAD, которая была установлена шесть лет назад, но, по сообщениям, развалилась из-за того, что гипс, из которого она частично состояла, сильно раскрошился.



Обновленная статуя Лемми — творение Каролин Бриссе, начинающего французского скульптора, которая выставляла свои работы во Франции и Бельгии. Вдохновляясь в первую очередь энергией над формой и рассматривая человека как предмет одновременно очарования и страха, она создаёт стальные работы, в которых сочетаются конкретное и абстрактное для достижения эффекта мечтательности.







































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