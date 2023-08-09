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*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 29
*Новое видео DOKKEN 19
*Обновленное видео DISMEMBER 17
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Motörhead

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9 авг 2023 : 		 CARRIE UNDERWOOD исполняет MOTÖRHEAD

5 авг 2023 : 		 Lemmy Forever At Wacken 2023

1 авг 2023 : 		 Прах Лемми теперь и на Вакене!

2 июн 2023 : 		 Фрагмент нового релиза MOTÖRHEAD

8 май 2023 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

26 апр 2023 : 		 Концертный релиз MOTÖRHEAD выйдет летом

21 мар 2023 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD не смог попрощаться с Лемми

20 мар 2023 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD: «Рад, что Лемми не пришлось испытать на себе политкорректность»

12 мар 2023 : 		 Бывший барабанщик MOTÖRHEAD категорически против пения под фонограмму

9 мар 2023 : 		 MIKKEY DEE: «Лемми не думал, что умрёт»

6 мар 2023 : 		 MIKKEY DEE исполнил песни MOTÖRHEAD

2 мар 2023 : 		 MIKKEY DEE: «Мы никогда не поедем в тур как MOTÖRHEAD»

26 янв 2023 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

29 дек 2022 : 		 MIKKEY DEE о Лемми

24 дек 2022 : 		 AXS TV отмечают день рождения лидера MOTÖRHEAD

15 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза MOTÖRHEAD

3 сен 2022 : 		 Не издававшееся демо от MOTÖRHEAD

1 сен 2022 : 		 MOTÖRHEAD от POSTMODERN JUKEBOX

29 июл 2022 : 		 Юбилейная версия альбома MOTÖRHEAD выйдет осенью

4 июл 2022 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD в рекламе VOLVO

30 июн 2022 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD критикует правительство за ограничения шума протестов

27 июн 2022 : 		 Рассказ о статуи лидера MÖTÖRHEAD

21 июн 2022 : 		 Статуя в честь лидера MÖTÖRHEAD

7 июн 2022 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «У Лемми не было никаких нацистских наклонностей»

26 апр 2022 : 		 K. K. DOWNING: «Благодаря Лемми и MOTÖRHEAD появились трэш и спид-металл»

25 апр 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о Лемми Килмистере
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|||| сегодня

CARRIE UNDERWOOD исполняет MOTÖRHEAD



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CARRIE UNDERWOOD в рамках разогрева GUNS N' ROSES исполнила кавер-версию хита MOTÖRHEAD "Ace Of Spades" — видео доступно ниже.




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9 авг 2023
гладиатор
Других песен Моторов не знаете?
Like!1
9 авг 2023
Klawd Air
Ну, "Bad Reputation" и "Alone" удались лучше.

просмотров: 309

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