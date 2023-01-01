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*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 67
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 43
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 33
*Цветные винилы от METALLICA 28
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
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Motörhead

*



7 окт 2023 : 		 Выходит новая фотокнига о лидере MOTÖRHEAD

2 окт 2023 : 		 Новый журнал о MOTÖRHEAD выйдет осенью

28 сен 2023 : 		 MIKKEY DEE о финальных днях MOTÖRHEAD

26 сен 2023 : 		 MIKKEY DEE исполняет MOTÖRHEAD

14 сен 2023 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

12 сен 2023 : 		 Юбилейная версия альбома MOTÖRHEAD выйдет осенью

9 авг 2023 : 		 CARRIE UNDERWOOD исполняет MOTÖRHEAD

5 авг 2023 : 		 Lemmy Forever At Wacken 2023

1 авг 2023 : 		 Прах Лемми теперь и на Вакене!

2 июн 2023 : 		 Фрагмент нового релиза MOTÖRHEAD

8 май 2023 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

26 апр 2023 : 		 Концертный релиз MOTÖRHEAD выйдет летом

21 мар 2023 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD не смог попрощаться с Лемми

20 мар 2023 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD: «Рад, что Лемми не пришлось испытать на себе политкорректность»

12 мар 2023 : 		 Бывший барабанщик MOTÖRHEAD категорически против пения под фонограмму

9 мар 2023 : 		 MIKKEY DEE: «Лемми не думал, что умрёт»

6 мар 2023 : 		 MIKKEY DEE исполнил песни MOTÖRHEAD

2 мар 2023 : 		 MIKKEY DEE: «Мы никогда не поедем в тур как MOTÖRHEAD»

26 янв 2023 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

29 дек 2022 : 		 MIKKEY DEE о Лемми

24 дек 2022 : 		 AXS TV отмечают день рождения лидера MOTÖRHEAD

15 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза MOTÖRHEAD

3 сен 2022 : 		 Не издававшееся демо от MOTÖRHEAD

1 сен 2022 : 		 MOTÖRHEAD от POSTMODERN JUKEBOX

29 июл 2022 : 		 Юбилейная версия альбома MOTÖRHEAD выйдет осенью

4 июл 2022 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD в рекламе VOLVO
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|||| 7 окт 2023

Выходит новая фотокнига о лидере MOTÖRHEAD



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Rufus Publications анонсировали выпуск фотокниги "Portraits Of Lemmy", которая будет содержать множество фотографий начиная с начала 1970-х и заканчивая 2015 годом. Более подробная информация доступна здесь




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