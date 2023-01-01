7 окт 2023



Выходит новая фотокнига о лидере MOTÖRHEAD



Rufus Publications анонсировали выпуск фотокниги "Portraits Of Lemmy", которая будет содержать множество фотографий начиная с начала 1970-х и заканчивая 2015 годом. Более подробная информация доступна здесь







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