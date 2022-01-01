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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 33
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 15
*Новое видео CREMATORY 15
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
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Motörhead

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6 апр 2022 : 		 MOTÖRHEAD на ТВ в 80-е

26 фев 2022 : 		 Mikkey Dee на концерте в честь MOTÖRHEAD

27 дек 2021 : 		 Концертный релиз MOTÖRHEAD

19 дек 2021 : 		 Вышла новая книга о MOTÖRHEAD

29 ноя 2021 : 		 Барабанщик MÖTÖRHEAD получил награду: фото и видео

28 ноя 2021 : 		 Барабанщик MÖTÖRHEAD получил награду

4 ноя 2021 : 		 MOTÖRHEAD и PUCK HCKY выпускают мерч

14 окт 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD

9 окт 2021 : 		 Кавер-версия хита Дэвида Боуи от MOTÖRHEAD набрала 50 миллионов просмотров

8 окт 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD

1 окт 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD

28 сен 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD

20 сен 2021 : 		 Опубликовано ранее утерянное видео MOTÖRHEAD

10 сен 2021 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

3 сен 2021 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

24 авг 2021 : 		 Сборник MOTÖRHEAD выйдет осенью

17 авг 2021 : 		 Бурбон от MOTÖRHEAD

11 авг 2021 : 		 Новые нашивки и значки MOTÖRHEAD

6 авг 2021 : 		 Особая версия хита MOTÖRHEAD

11 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «MOTÖRHEAD — самая недооценённая группа в мире!»

19 июн 2021 : 		 Комиксы MOTÖRHEAD выйдут осенью

14 июн 2021 : 		 Нереализованная запись с саундчека MOTÖRHEAD

8 июн 2021 : 		 Вышла новая фигурка MOTÖRHEAD

24 май 2021 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD — о последней встрече с Лемми

8 май 2021 : 		 MIKKEY DEE — о MOTÖRHEAD: «Работать вместе было очень легко»

29 апр 2021 : 		 Готовится новое издание MOTÖRHEAD
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MOTÖRHEAD на ТВ в 80-е



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UXB Press опубликовали видео выступлений группы MOTÖRHEAD на телевидении в программах, выходивших в эфир между 1979 и 1981 годами.

MOTГ–RHEAD - Video Unearthed Of British TV Appearances 1979 - 1981




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