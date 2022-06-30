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Гитарист MOTÖRHEAD критикует правительство за ограничения шума протестов



PHIL CAMPBELL осудил новый строгий закон в Великобритании, направленный на пресечение протестов, из-за которых в прошлом году некоторые районы страны остановились.



Согласно Закону о полиции, преступности, наказаниях и судах, шумные протесты запрещены в специально отведённой зоне у здания парламента.



Протесты остаются законными. Однако полиция Англии и Уэльса теперь может накладывать ограничения на протесты, поскольку они могут быть шумными, включая протесты одного человека. Протестующие могут быть наказаны за нарушение ограничений, о которых они «должны были знать».



Campbell заявил:



«Протест — это не шумно. Я был в Motorhead более 30 лет, я-то понимаю, что значит шумно. К чёрту это правительство!»



Закон о полиции прошёл чтение в парламенте в марте 2022 года, несмотря на мощную борьбу оппозиции. Правительство приступило к реализации этого нового закона.



Штрафы и тюремные сроки за некоторые правонарушения, связанные с протестами, увеличились.



Правительство предлагает ещё больше ограничить протесты в законопроекте об общественном порядке, который в настоящее время рассматривается в парламенте.

Protesting is not noisy. I should know, I was in Motorhead for over 30 years. Now THATS noise. F++k this government.













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