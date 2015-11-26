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Motörhead

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Барабанщик MOTÖRHEAD — о последней встрече с Лемми



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В рамках недавнего интервью с подкастом "Waste Some Time With Jason Green" барабанщик MOTÖRHEAD Mikkey Dee рассказал о последних днях Лемми в команде:

«Мы отыграли последний концерт 11 декабря [2015 года] в Берлине, и через пару недель его не стало. И можно сказать, что он умер буквально на сцене. И я, и Phil [Campbell, гитарист MOTÖRHEAD] пытались отговорить его от начала второй части европейского тура после Рождества. Но мы никак не могли этого сделать. И я сказал Phil'у: "Слушай, вместо того чтобы спорить с Лемми или уговаривать его не делать это, так как мы предлагали сделать паузу на пару месяцев, чтобы он просто перевёл дух, давай не будем на него давить. Пусть он сам решает, что ему делать. Он лучше знает, что он хочет". А он хотел быть на сцене. Поэтому мы решили: "Давай просто поддержим его", и мы это сделали. Но, к сожалению, мы так и не смогли принять участие во второй части европейского турне. В следующей части тура была Великобритания, я это хорошо помню».

На вопрос о том, понимал ли он, когда вернулся домой в Швецию, что для Лемми это, скорее всего, будет конец, Mikkey ответил:

«Нет. Совсем нет. Потому что я разговаривал с ним после того концерта в Берлине. Мы собирались каждый разъехаться по своим домам. Я собирался улететь в Швецию, Phil вернулся домой в Уэльс, а Лемми собирался в Лос-Анджелес, но я полагаю, что по пути он хотел проехать через Лондон, провести там одну или две ночи, пообщаться с друзьями, а потом уже улететь домой. И я поговорил с ним сразу после концерта. Я спустился в гримёрку Лемми и сказал: "Хорошо. Возвращайся в Лос-Анджелес и подумай, может быть, о паре песен с последнего альбома [MOTÖRHEAD] "Bad Magic", которые, по твоему мнению, мы должны исполнить. И мы уберём две песни, которые уже играли на этом концерте и вставим две новые песни с альбома". И он ответил: "Да. Хорошо. Я посмотрю". И я добавил: "Давай встретимся после Рождества". Потому что на календаре уже было 11 декабря, я подумал, что мы поговорим между Рождеством и Новым годом и решим, какие две песни, о которых мы договорились, мы будем играть в следующей части тура. И он ответил: "Да, я вернусь и поработаю над этим вопросом". И на этом всё закончилось. У него не было намерения не возвращаться в Европу и не гастролировать. Так что мы сделали небольшой фингер-хук, как мы всегда делали, и это был последний раз, когда я его видел... Очень печально».

По словам Dee, Лемми внёс некоторые изменения в свою жизнь, чтобы улучшить здоровье после того, как в последние несколько лет столкнулся с рядом проблем, включая проблемы с сердцем:

«Но я считаю, что, возможно, было уже слишком поздно. Возможно, ему следовало измениться немного раньше. Но Лемми был не из таких. Он делал всё по-своему, либо так, либо никак. И именно это сделало его тем, кем он был. Он никогда не шёл на компромиссы со своей музыкой, он никогда не шёл на компромисс с дружбой, он никогда не шёл на компромисс с тем, каким путём он пойдёт для кого-то ещё, поэтому MOTÖRHEAD были MOTÖRHEAD и остаются MOTÖRHEAD. Но при этом, конечно, мы втроём много разговаривали о всякой всячине, и он не был для нас каким-то боссом. Мы так хорошо работали вместе, и именно это и создавало магию».

Ex-MOTГ–RHEAD Drummer MIKKEY DEE Looks Back On Last Time He Saw LEMMY: It





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Family Ghost


24 май 2021, 13:38		Собственно, дожить до 70, самостоятельно передвигаясь и в нормальном рассудке - это в целом нормальный показатель в любом случае, даже не учитывая бухлишко и прочее. В России вообще едва ли не достижение.
Жаль, что умер, но там скорее всего в любом случае оставалось 3-5 лет гастролей и 1-2 альбома максимум. По-крайней мере, как артист Лемми самореализовался, да и жизнь приятную прожил.


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