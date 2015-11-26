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У барабанщика SCORPIONS/Ex-MOTÖRHEAD был COVID-19



Барабанщик SCORPIONS/Ex-MOTÖRHEAD Mikkey Dee в своём Инстаграм-аккаунте подтвердил факт заражения COVID-19, но сказал, что Don Dokken заметно приукрасил положение дел:



«Всем привет! Хочу развеять некоторые слухи, которые начались после интервью Don'a Dokken'a о моей ситуации с "короной".



Я действительно её подхватил и болел где-то месяц. Но уже с середины апреля полностью восстановился. Уже играл в хоккей и на ударных к концу апреля.



Увы, но мой хороший друг Don как-то неправильно воспринял информацию. Я не заражался "короной" в Австралии, я подцепил её в Швеции. Я не терял 35 фунтов, я потерял всего 15. Но как я уже и сказал ранее, я полностью восстановился, у меня есть антитела, и я чувствую я себя в настоящий момент прекрасно.



С нетерпением жду, когда всё вернётся к нормальному положению дел и мы сможем вновь поехать в турне.



Спасибо за беспокойство, и я искренне переживаю за всех и каждого, кто пострадал из-за текущего положения дел в мире.



Берегите себя! Ваш Mikkey».













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