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Motörhead

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8 июл 2020 : 		 У барабанщика SCORPIONS/Ex-MOTÖRHEAD был COVID-19

17 июн 2020 : 		 О лидере MOTÖRHEAD снимут фильм

1 июн 2020 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD о финальном туре

20 май 2020 : 		 MOTÖRHEAD выпустили видео в поддержку "Crew Nation"

31 мар 2020 : 		 Создай свою футболку MOTÖRHEAD

19 мар 2020 : 		 Видео полного выступления MOTÖRHEAD

18 мар 2020 : 		 Видео с выступления MOTÖRHEAD

17 мар 2020 : 		 Видео с выступления MOTÖRHEAD

16 мар 2020 : 		 Видео с выступления MOTÖRHEAD

6 мар 2020 : 		 Ром MOTÖRHEAD получил награду

23 окт 2019 : 		 Вокалист ORANGE GOBLIN о бокс-сете MOTÖRHEAD

21 окт 2019 : 		 Оргкомитет Зала Славы Рок-н-Ролла сдал назад

17 окт 2019 : 		 Mikkey Dee разочарован, что может не попасть в Зал славы рок-н-ролла с MOTÖRHEAD

20 сен 2019 : 		 Умер оригинальный гитарист MOTÖRHEAD

25 авг 2019 : 		 Новая песня дуэта Лемми и LYNDA KAY

23 июл 2019 : 		 MOTÖRHEAD опубликовали таинственный трейлер

20 июн 2019 : 		 MIKKEY DEE создал газонокосилку MOTÖRHEAD

9 мар 2019 : 		 Кавер-версия MOTÖRHEAD от RICK'a MONROE

5 мар 2019 : 		 Сингл MOTÖRHEAD выйдет весной

7 мар 2018 : 		 Винил MOTÖRHEAD выйдет весной

16 фев 2018 : 		 Фотокнига о MOTÖRHEAD выйдет весной

24 янв 2018 : 		 Вокалист SAXON вспоминает Эдди Кларка

12 янв 2018 : 		 Участники MOTÖRHEAD планируют серию шоу в память о Лемми

11 янв 2018 : 		 Умер бывший гитарист MOTÖRHEAD

1 янв 2018 : 		 Музыканты IN FLAMES, HARDCORE SUPERSTAR почтили память Лемми

1 дек 2017 : 		 Последняя песня Лемми
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У барабанщика SCORPIONS/Ex-MOTÖRHEAD был COVID-19



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Барабанщик SCORPIONS/Ex-MOTÖRHEAD Mikkey Dee в своём Инстаграм-аккаунте подтвердил факт заражения COVID-19, но сказал, что Don Dokken заметно приукрасил положение дел:

«Всем привет! Хочу развеять некоторые слухи, которые начались после интервью Don'a Dokken'a о моей ситуации с "короной".

Я действительно её подхватил и болел где-то месяц. Но уже с середины апреля полностью восстановился. Уже играл в хоккей и на ударных к концу апреля.

Увы, но мой хороший друг Don как-то неправильно воспринял информацию. Я не заражался "короной" в Австралии, я подцепил её в Швеции. Я не терял 35 фунтов, я потерял всего 15. Но как я уже и сказал ранее, я полностью восстановился, у меня есть антитела, и я чувствую я себя в настоящий момент прекрасно.

С нетерпением жду, когда всё вернётся к нормальному положению дел и мы сможем вновь поехать в турне.

Спасибо за беспокойство, и я искренне переживаю за всех и каждого, кто пострадал из-за текущего положения дел в мире.

Берегите себя! Ваш Mikkey».

SCORPIONS/Ex-MOTГ–RHEAD Drummer MIKKEY DEE Confirms He Contracted COVID-19





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Blackout 74


8 июл 2020, 10:03		Обошлось и хорошо.


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