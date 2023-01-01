сегодня



Бывший барабанщик MOTÖRHEAD категорически против пения под фонограмму



Бывший участник MOTÖRHEAD и нынешний барабанщик SCORPIONS Mikkey Dee заявил, что он категорически против вокалистов, которые поют под фонограмму.



Dee затронул тему использования некоторыми рок-группами заранее записанных треков в видеообращении по просьбе YouTube-канала Syncin' Stanley:



«Пение под фонограмму — это полный отстой. Я терпеть этого не могу. Это совсем не весело. Но когда дело доходит до бэк-треков, иногда это не так уж плохо, если использовать их правильно. Скажем, ритм-гитара может быть использована в качестве бэк-трека в некоторых соло. У MOTÖRHEAD такого никогда не было. И я знаю много групп, которые хотят заполнить определённые части песни бэк-треками, — может быть, гитарой, обычно ритм-гитарой, а может быть, какими-то клавишными или чем-то ещё — просто чтобы заполнить места, которые невозможно сыграть. А если вы записали что-то и продублировали какую-то маленькую тему или что-то ещё, я думаю, это нормально — это не так уж плохо. Я не против этого, если только остальная часть песни исполняется правильно. Но я категорически против пения под фонограмму. И бэк-треки, если вы используете их правильно — так, как они были задуманы, это нормально. Но многие группы могут использовать бэк-треки для всей музыкальной части. И поверьте мне, я терпеть это не могу — это ужасно».



На вопрос, как, по его мнению, отнёсся бы покойный фронтмен MOTÖRHEAD Иэн «Лемми» Килмистер к группам, использующим фонограмму, если бы он был жив, Mikkey ответил:



«У Лемми было такое же мнение, как и у меня, потому что мы никогда не использовали фонограмму. Но иногда это было бы не лишним, потому что в некоторых частях соло звучание становилось жидким, потому что нас было всего трое [участников MOTÖRHEAD]. Так что ему это не нравилось. Он бы никогда не стал этого делать. Но он видел группы, которые использовали это в правильном, хорошем смысле. В таких случаях я считаю, что это приемлемо, и тогда всё в порядке. Но я не думаю, что ему бы это понравилось. Он был бы против. Я считаю, это нормально в некоторых случаях, как я уже сказал, в зависимости от того, над какой песней нужно поработать, заполнить пробелы, как я уже сказал, соло, дополнительную партию, может быть, тему в соло, в припеве — сыграть что-то подобное. Но песня должна быть сыграна группой и только группой — вживую. Таково моё мнение на этот счёт».







+0 -0



просмотров: 77

