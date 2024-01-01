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Motörhead

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|||| 9 янв 2024

Новый релизы MOTÖRHEAD доступны для заказа



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Townsend Music начали принимать заказы на новые релизы MOTÖRHEAD — The Löst Tapes - The Collection (Vol. 1-5) 8CD Boxset и Vol.5 (Live At Donington, Download Festival 2008) на желтом двойном виниле.

«Кассеты. Помните такие? Эти штуки с двумя катушками и кучей широких коричневых пластиковых лент для записи, которые иногда распутывались и свисали из корпуса, требуя карандаша и крепкого запястья, чтобы закрутить их на место?

Да, когда-то в старых звуковых системах стояли кассетные деки, предназначенные специально для записи концертов, и эти "кассетники" были стандартной частью каждого тура. Motörhead, конечно, не были исключением, записывая шоу за шоу.

Мы рады объявить, что теперь эту уникальную коллекцию концертных записей услышит весь мир в тщательно оцифрованном виде в серии под названием The Löst Tapes"».

MOTГ–RHEAD - New




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