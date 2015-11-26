6 авг 2021



Особая версия хита MOTÖRHEAD



Официальный канал MOTÖRHEAD опубликовал видео исполнения "необычной версии" "Ace Of Spades", которая была сыграна в рамках ежегодного Torenfestival Weert, проходившего 17 июля.

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