Не издававшееся демо от MOTÖRHEAD



23 сентября по случаю 40-летия с момента выхода будет выпущена юбилейная версия альбома MOTÖRHEAD "Iron Fist", которая будет доступна на двойном CD и тройном виниле и массой бонус-материалов.



Original "Iron Fist" album



01. Iron Fist

02. Heart Of Stone

03. I'm The Doctor

04. Go To Hell

05. Loser

06. Sex And Outrage

07. America

08. Shut It Down

09. Speedfreak

10. (Don't Need) Religion

11. Bang To Rights



Jackson's Studio Demos October 1981



01. Remember Me, I'm Gone

02. The Doctor

03. Young & Crazy

04. Loser

05. Iron Fist

06. Go To Hell



CD & Digital Bonus Tracks



01. Lemmy Goes To The Pub

02. Some Old Song, I'm Gone

03. (Don't Let 'Em) Grind Ya Down (Alternate Version)

04. Shut It Down

05. Sponge Cake (Instrumental)

06. Ripsaw Teardown (Instrumental)

07. Peter Gunn (Instrumental)



Live at Glasgow Apollo 18/3/82 (Previously unreleased)



01. Iron First

02. Heart Of Stone

03. Shoot You In The Back

04. The Hammer

05. Loser

06. Jailbait

07. America

08. White Line

09. (Don't Need) Religion

10. Go To Hell

11. Capricorn

12. (Don't Let 'Em) Grind Ya Down

13. (We Are The) Road Crew

14. Ace Of Spades

15. Bite The Bullet

16. The Chase Is Better Than The Catch

17. Overkill

18. Bomber

19. Motörhead



Фрагмент этого релиза, нереализованное инструментальная композиция "Ripsaw Teardown", доступна ниже.







