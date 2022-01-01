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*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 19
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
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Motörhead

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Не издававшееся демо от MOTÖRHEAD



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23 сентября по случаю 40-летия с момента выхода будет выпущена юбилейная версия альбома MOTÖRHEAD "Iron Fist", которая будет доступна на двойном CD и тройном виниле и массой бонус-материалов.

Original "Iron Fist" album

01. Iron Fist
02. Heart Of Stone
03. I'm The Doctor
04. Go To Hell
05. Loser
06. Sex And Outrage
07. America
08. Shut It Down
09. Speedfreak
10. (Don't Need) Religion
11. Bang To Rights

Jackson's Studio Demos October 1981

01. Remember Me, I'm Gone
02. The Doctor
03. Young & Crazy
04. Loser
05. Iron Fist
06. Go To Hell

CD & Digital Bonus Tracks

01. Lemmy Goes To The Pub
02. Some Old Song, I'm Gone
03. (Don't Let 'Em) Grind Ya Down (Alternate Version)
04. Shut It Down
05. Sponge Cake (Instrumental)
06. Ripsaw Teardown (Instrumental)
07. Peter Gunn (Instrumental)

Live at Glasgow Apollo 18/3/82 (Previously unreleased)

01. Iron First
02. Heart Of Stone
03. Shoot You In The Back
04. The Hammer
05. Loser
06. Jailbait
07. America
08. White Line
09. (Don't Need) Religion
10. Go To Hell
11. Capricorn
12. (Don't Let 'Em) Grind Ya Down
13. (We Are The) Road Crew
14. Ace Of Spades
15. Bite The Bullet
16. The Chase Is Better Than The Catch
17. Overkill
18. Bomber
19. Motörhead

Фрагмент этого релиза, нереализованное инструментальная композиция "Ripsaw Teardown", доступна ниже.

MOTГ–RHEAD's Iron Fist Film Restored & Released Featuring Unheard, Instrumental Demo




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