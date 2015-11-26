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Motörhead

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29 апр 2021 : 		 Готовится новое издание MOTÖRHEAD

15 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза MOTÖRHEAD

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23 мар 2021 : 		 Прах Лемми поместили в пули и отправили друзьям

16 фев 2021 : 		 Концертный релиз MOTÖRHEAD выйдет весной

12 фев 2021 : 		 MILLTAG представил коллекцию с MOTÖRHEAD

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11 янв 2021 : 		 Почему один из концертных треков MOTÖRHEAD неполный? Отвечает группа

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10 дек 2020 : 		 Выходит бурбон MOTÖRHEAD

20 ноя 2020 : 		 Успехи в чартах MOTÖRHEAD

18 ноя 2020 : 		 MIKKEY DEE вспоминает "Hammered"

30 окт 2020 : 		 MOTÖRHEAD опубликовали панорамное видео на "Ace Of Spades"
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Новое видео MOTÖRHEAD



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BMG 29 октября выпустят сборник лучших песен MOTÖRHEAD "Everything Louder Forever - The Very Best Of", который будет доступен на двойном CD, двойном или четверном винилах.

CD1

01. Overkill

02. We Are Motörhead

03. Snaggletooth

04. Rock It

05. Orgasmatron

06. Brotherhood Of Man

07. In The Name Of Tragedy

08. Bomber

09. Sacrifice

10. The Thousand Names Of God

11. Love For Sale

12. Killed By Death

13. I'm So Bad (Baby I Don't Care)

14. Smiling Like A Killer

15. Sharpshooter

16. Queen Of The Damned

17. Keys To The Kingdom

18. Cradle To The Grave

19. Lost Johnny

20. The Game

CD2

21. Ace Of Spades (40th Anniversary Master)

22. Burner

23. Stone Dead Forever

24. Bad Woman

25. Just Cos You Got The Power

26. Stay Out Of Jail

27. No Class

28. I Am The Sword

29. The Chase Is Better Than The Catch

30. God Save The Queen

31. R.A.M.O.N.E.S. (2006 Version)

32. Iron Fist

33. Rock Out

34. Dirty Love

35. Shine

36. Overnight Sensation

37. On Your Feet Or On Your Knees

38. I Ain't No Nice Guy

39. Sucker

40. 1916

41. Choking On Your Screams

42. Motörhead

Видео на "Rock Out" доступно ниже.

Watch MOTГ–RHEAD's Video For 'Rock Out' From 'Everything Louder Forever - The Very Best Of'








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