Сингл MOTÖRHEAD выйдет весной



Специально ко дню музыкального магазина 13 апреля состоится выход нового сингла MOTÖRHEAD "Overkill / Bomber" на двойном цветном 7-дюймовом виниле, включающем ремастированную в этом году версию синглов.



Трек-лист:



"Overkill":



Side A: Overkill



Side B: Too Late Too Late





"Bomber":



Side A: Bomber



Side B: Over The Top























