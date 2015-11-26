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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 139

*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 51
*Новое видео DEXCORE 25
*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
*SERJ TANKIAN критикует гитариста LED ZEPPELIN 22
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Motörhead

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27 дек 2021 : 		 Концертный релиз MOTÖRHEAD

19 дек 2021 : 		 Вышла новая книга о MOTÖRHEAD

29 ноя 2021 : 		 Барабанщик MÖTÖRHEAD получил награду: фото и видео

28 ноя 2021 : 		 Барабанщик MÖTÖRHEAD получил награду

4 ноя 2021 : 		 MOTÖRHEAD и PUCK HCKY выпускают мерч

14 окт 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD

9 окт 2021 : 		 Кавер-версия хита Дэвида Боуи от MOTÖRHEAD набрала 50 миллионов просмотров

8 окт 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD

1 окт 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD

28 сен 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD

20 сен 2021 : 		 Опубликовано ранее утерянное видео MOTÖRHEAD

10 сен 2021 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

3 сен 2021 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

24 авг 2021 : 		 Сборник MOTÖRHEAD выйдет осенью

17 авг 2021 : 		 Бурбон от MOTÖRHEAD

11 авг 2021 : 		 Новые нашивки и значки MOTÖRHEAD

6 авг 2021 : 		 Особая версия хита MOTÖRHEAD

11 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «MOTÖRHEAD — самая недооценённая группа в мире!»

19 июн 2021 : 		 Комиксы MOTÖRHEAD выйдут осенью

14 июн 2021 : 		 Нереализованная запись с саундчека MOTÖRHEAD

8 июн 2021 : 		 Вышла новая фигурка MOTÖRHEAD

24 май 2021 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD — о последней встрече с Лемми

8 май 2021 : 		 MIKKEY DEE — о MOTÖRHEAD: «Работать вместе было очень легко»

29 апр 2021 : 		 Готовится новое издание MOTÖRHEAD

15 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза MOTÖRHEAD

30 мар 2021 : 		 RIKI RACHTMAN: «Прах Лемми — мой лучший подарок в жизни!»
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|||| 27 дек 2021

Концертный релиз MOTÖRHEAD



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Вышел новый концерт MOTÖRHEAD из серии The Löst Tapes - Volume 2, запись которого проходила в рамках Snake Bite Love в 1998 году.

MOTГ–RHEAD Share The LГ¶st Tapes - Volume 2 In Celebration Of LEMMY's Birthday; Audio



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