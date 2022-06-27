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*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*Новое видео MEGADETH 28
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 18
*Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables" 12
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Motörhead

*



27 июн 2022 : 		 Рассказ о статуи лидера MÖTÖRHEAD

21 июн 2022 : 		 Статуя в честь лидера MÖTÖRHEAD

7 июн 2022 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «У Лемми не было никаких нацистских наклонностей»

26 апр 2022 : 		 K. K. DOWNING: «Благодаря Лемми и MOTÖRHEAD появились трэш и спид-металл»

25 апр 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о Лемми Килмистере

6 апр 2022 : 		 MOTÖRHEAD на ТВ в 80-е

26 фев 2022 : 		 Mikkey Dee на концерте в честь MOTÖRHEAD

27 дек 2021 : 		 Концертный релиз MOTÖRHEAD

19 дек 2021 : 		 Вышла новая книга о MOTÖRHEAD

29 ноя 2021 : 		 Барабанщик MÖTÖRHEAD получил награду: фото и видео

28 ноя 2021 : 		 Барабанщик MÖTÖRHEAD получил награду

4 ноя 2021 : 		 MOTÖRHEAD и PUCK HCKY выпускают мерч

14 окт 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD

9 окт 2021 : 		 Кавер-версия хита Дэвида Боуи от MOTÖRHEAD набрала 50 миллионов просмотров

8 окт 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD

1 окт 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD

28 сен 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD

20 сен 2021 : 		 Опубликовано ранее утерянное видео MOTÖRHEAD

10 сен 2021 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

3 сен 2021 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

24 авг 2021 : 		 Сборник MOTÖRHEAD выйдет осенью

17 авг 2021 : 		 Бурбон от MOTÖRHEAD

11 авг 2021 : 		 Новые нашивки и значки MOTÖRHEAD

6 авг 2021 : 		 Особая версия хита MOTÖRHEAD

11 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «MOTÖRHEAD — самая недооценённая группа в мире!»

19 июн 2021 : 		 Комиксы MOTÖRHEAD выйдут осенью
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|||| 27 июн 2022

Рассказ о статуи лидера MÖTÖRHEAD



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Рассказ о статуи лидера MÖTÖRHEAD, которая была установлена на Hellfest 2022, доступен ниже.

MOTГ–RHEAD - Watch "Making Of" Video For LEMMY Statue Erected At France's Hellfest




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27 июн 2022
nwhre
MÖTÖRHEAD, ыыыыыыыы
Рассказ о статуи, ыыыыыы
беда крч
  Dislike!3

просмотров: 542

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