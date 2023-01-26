Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео группы METALLICA 61
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 52
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 39
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
*PANTERA отменили и в Австрии 19
*RICK RUBIN — о подходе к записи альбома SLAYER "Regin in Blo... 14
*METALLICA представит альбом в кинотеатрах 12
*GENE SIMMONS: «Нам нравится дэт-металл» 9
*TIM 'RIPPER' OWENS схуднул 9
*CHARLIE BENANTE: «Мы просто воздаем должное нашим друзьям в ... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео группы METALLICA 61
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 52
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 39
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
*PANTERA отменили и в Австрии 19
[= ||| все новости группы



*

Motörhead

*



26 янв 2023 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

29 дек 2022 : 		 MIKKEY DEE о Лемми

24 дек 2022 : 		 AXS TV отмечают день рождения лидера MOTÖRHEAD

15 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза MOTÖRHEAD

3 сен 2022 : 		 Не издававшееся демо от MOTÖRHEAD

1 сен 2022 : 		 MOTÖRHEAD от POSTMODERN JUKEBOX

29 июл 2022 : 		 Юбилейная версия альбома MOTÖRHEAD выйдет осенью

4 июл 2022 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD в рекламе VOLVO

30 июн 2022 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD критикует правительство за ограничения шума протестов

27 июн 2022 : 		 Рассказ о статуи лидера MÖTÖRHEAD

21 июн 2022 : 		 Статуя в честь лидера MÖTÖRHEAD

7 июн 2022 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «У Лемми не было никаких нацистских наклонностей»

26 апр 2022 : 		 K. K. DOWNING: «Благодаря Лемми и MOTÖRHEAD появились трэш и спид-металл»

25 апр 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о Лемми Килмистере

6 апр 2022 : 		 MOTÖRHEAD на ТВ в 80-е

26 фев 2022 : 		 Mikkey Dee на концерте в честь MOTÖRHEAD

27 дек 2021 : 		 Концертный релиз MOTÖRHEAD

19 дек 2021 : 		 Вышла новая книга о MOTÖRHEAD

29 ноя 2021 : 		 Барабанщик MÖTÖRHEAD получил награду: фото и видео

28 ноя 2021 : 		 Барабанщик MÖTÖRHEAD получил награду

4 ноя 2021 : 		 MOTÖRHEAD и PUCK HCKY выпускают мерч

14 окт 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD

9 окт 2021 : 		 Кавер-версия хита Дэвида Боуи от MOTÖRHEAD набрала 50 миллионов просмотров

8 окт 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD

1 окт 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD

28 сен 2021 : 		 Обновлённое видео MOTÖRHEAD
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео MOTÖRHEAD



zoom
24 февраля будет выпущена расширенная версия альбома "Bad Magic", получившая название "Bad Magic: Seriously Bad Magic", которая будет доступна в различных вариантах, — детали здесь.

Трек-лист:

01. Victory Or Die
02. Thunder & Lightning
03. Fire Storm Hotel
04. Shoot Out All Of Your Lights
05. The Devil
06. Electricity
07. Evil Eye
08. Teach Them How To Bleed
09. Till The End
10. Tell Me Who To Kill
11. Choking On Your Screams
12. When The Sky Comes Looking For You
13. Sympathy For The Devil
14. Heroes
15. Bullet In Your Brain
16. Greedy Bastards

Live at Mt Fuji Rock Festival 2015 – Sayonara Folks! track listing:

01. We Are Motörhead
02. Damage Case
03. Stay Clean
04. Metropolis
05. Over The Top
06. String Theory
07. The Chase Is Better Than The Catch
08. Rock It
09. Lost Woman Blues
10. Doctor Rock
11. Just ‘Cos You Got The Power
12. Going To Brazil
13. Ace Of Spades
14. Overkill

Фрагмент из этого релиза, ранее нереализованный трек "Greedy Bastards", доступен ниже.




Like!+3Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

26 янв 2023
Red One
7 лет прошло. Самое время для реюниона. Ведь молодежь должна услышать эту группу живьем.
Like!3
26 янв 2023
A
Arvelos
Red One, а кого на роль Лемми брать? Мне первым в голову приходит Аббат, лол. Он же играет в трибьют-группе Моторам под названием Bömbers - https://www.youtube.com/watch?v=N07rijtzEMY
26 янв 2023
Red One
Arvelos, на кого денег не жалко будет - того пусть и берут.

просмотров: 912

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом