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Motörhead

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MIKKEY DEE — о MOTÖRHEAD: «Работать вместе было очень легко»



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В недавнем интервью для Full Metal Jackie барабанщик Mikkey Dee рассказал о музыкальных флюидах между ним и другими участниками последнего состава MOTÖRHEAD — гитаристом Phil'ом Campbell'ом и покойным Иэном «Лемми» Килмистером:

«Я думаю, что именно поэтому мы так хорошо работали, так как были тремя разными личностями с разными устремлениями или идеями, но в нашем случае это очень хорошо сочеталось. Мы фантастически сработались. У нас были споры, но всё закончилось большим товариществом и уважением друг к другу, что было замечательно. Так что работать вместе было очень легко, потому что мы все хотели одного и того же, и у нас всё время было почти одно и то же видение. Так что мы все двигались в одном правильном направлении. Это было здорово. Конечно, годы шли, и наша связь становилась всё теснее и теснее».

Dee, который является участником SCORPIONS с 2016 года, также рассказал о недавнем концертном сете MOTÖRHEAD "Louder Than Noise... Live In Berlin", содержащем запись концерта группы от 5 декабря 2012 года на берлинском Велодроме. На вопрос о том, приносят ли посмертные релизы MOTÖRHEAD, такие как "Louder Than Noise... Live In Berlin", ему радость, или же заставляют грустить, или, возможно, и то, и другое, Mikkey ответил:

«Это не грусть, потому что мы провели вместе прекрасные годы. Я просто горжусь, и у меня остались воспоминания обо всём этом. Конечно, мне очень не хватает Лемми, но мы все сделали так много хорошего. Когда мы выпускаем новую вещь, как эта, это просто "Вау", это здорово. Я слушаю пластинку и говорю: "Вау, мы сыграли эту песню и эту". Конечно, мы немного забыли, каким был сет-лист. Ты сам удивляешься тому, насколько хорошим получилось шоу, и на самом деле ты почти чувствуешь запах арены, как всё это было. Это всё хорошо, должен сказать. И, конечно, я вспоминаю Лемми и то, как хорошо у нас всё было. Но это не вызывает у меня грусти. Я просто скучаю по нему. Мне нравится думать о Лемми в абсолютно позитивном ключе. Я даже не пытаюсь, потому что нам было так весело, и мы столько всего сделали вместе, что я действительно дорожу памятью и историей, которую мы создали. Если я буду ходить очень грустным каждый раз, когда слышу имя Лемми или когда мы делаем что-то, связанное со старыми MOTÖRHEAD, это будет ужасно. Поэтому я улыбаюсь, когда слушаю это. Я говорю: "Вау. Мы сделали что-то великое". И я действительно могу увидеть и услышать Лемми прямо перед собой, и это приносит мне счастье, а не грусть».

MIKKEY DEE Reflects On His Time With MOTГ–RHEAD:





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