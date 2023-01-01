21 мар 2023



Гитарист MOTÖRHEAD не смог попрощаться с Лемми



В новом интервью Myglobalmind бывшего гитариста MOTÖRHEAD Phil'a Campbell'a спросили, знали ли он и его тогдашние коллеги по группе, что ситуация не радужная, когда они были вынуждены отменить ряд концертов из-за ухудшения здоровья фронтмена MOTÖRHEAD Яна «Лемми» Килмистера в месяцы, предшествовавшие его кончине. Фил ответил:



«Да, мы знали, но Лем хотел продолжать. Я знаю, что во время последнего тура в Германии одно или два шоу были отменены, потому что я попал в больницу. Я вернулся, и мы закончили тур. И это был последний тур — последнее шоу состоялось в Берлине. Так что в последнюю неделю существования MOTÖRHEAD на самом деле это я был в больнице. Но мы не думали, когда расставались в конце тура, что это будет последний раз, когда мы увидим друг друга. У нас не было возможности попрощаться — ни у меня, ни у Mikkey [Dee, барабанщика MOTÖRHEAD]. Я не смог приехать на похороны, потому что мой врач посоветовал мне этого не делать, так как я сам был очень болен в те дни».







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