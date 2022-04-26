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Motörhead

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|||| 26 апр 2022

K. K. DOWNING: «Благодаря Лемми и MOTÖRHEAD появились трэш и спид-металл»



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В новом интервью Рису Боулеру бывший гитарист JUDAS PRIEST K. K. Downing рассказал о появлении трэш-металла в начале 1980-х годов и о том влиянии, которое он оказал на эволюцию звучания JUDAS PRIEST:

«Помимо хэви-металла, я считаю, на нас оказал влияние и трэш-металл, потому что примерно в то время, в конце 70-х и начале 80-х, появился очень хороший материал, пришедший из Великобритании, с такими группами, как VENOM, а затем образовалась METALLICA, которая стала актуальной, а ещё позже — такие прекрасные группы, как MACHINE HEAD.

Я считаю, что MOTÖRHEAD были виноваты во всём этом. Слово "виноваты" не совсем верное, я бы перефразировал так: "благодаря" им всё это появилось, потому что я думаю, что благодаря Лемми и MOTÖRHEAD появились трэш и спид-металл. И, конечно, мы не можем оставить без внимания MEGADETH... А ещё были такие группы, как PANTERA [в конце 1980-х и начале 1990-х]. И в начале 80-х было много отличных групп, которые словно заявляли: "Окей, мы новые ребята на районе. Отойдите в сторону". Так что нам, группам, которые существовали с конца 60-х и 70-х, пришлось прислушаться и сказать: "Придержите коней. Не слишком быстро, ребята". Но невозможно удерживать хорошие группы на дне — они будут пробивать себе дорогу наверх. Но дело в том, что это всё это было здорово».

Downing также сказал о том, что JUDAS PRIEST оказали большое влияние на многие группы на зарождавшейся тогда трэш-металлической сцене:

«Я должен сказать, что мы — я и Glenn [Tipton, гитарист JUDAS PRIEST] — расширяли границы по части скорости исполнения некоторых наших песен; их было довольно сложно играть. У нас был такой настрой: "Вы нас пока не свергнете с пьедестала, у нас ещё много дел". И я думаю, что мы должны были заявить о себе с альбомом "Painkiller"... И, конечно, мы отправились в турне с альбомом "Painkiller" по всему миру, и странно, как много групп, с которыми мы выступали, были похожи на те группы, о которых мы только что говорили. Мы ездили с PANTERA, ANNIHILATOR, а в Северной Америке и Канаде мы были с MEGADETH и TESTAMENT. Разве не странно, что мы оказались вместе с такими коллективами?

С нами сыграло злую шутку то, что Rob [Halford, вокалист JUDAS PRIEST], в частности, был очень увлечён этим жёстким металлом, что, как мне кажется, привело к его уходу из группы, потому что в какой-то момент он сказал, что JUDAS PRIEST были недостаточно тяжёлыми. Потом он создал свою собственную группу FIGHT и стал двигаться в этом направлении; он был очень увлечён этой более тяжёлой стороной. И да, я могу понять, что его привлекает, потому что... Я имею в виду, благодаря Rob'у мы взяли PANTERA в турне, и я думаю он стал их хорошим другом. Это потрясающая группа, замечательные ребята. Я всегда буду считать их большими друзьями, потому что мы так хорошо провели время... Воспоминания об этих ребятах будут жить вечно, как и их музыка. Мы никогда больше не увидим могучих PANTERA, какими они были. Они высечены в камне среди великих имён всех времён».

K.K. DOWNING:





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26 апр 2022
S
Sbekhinov
Лемми величайший музыкант! 🕊🤘🏻

просмотров: 340

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