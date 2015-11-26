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RIKI RACHTMAN: «Прах Лемми — мой лучший подарок в жизни!»



Бывший ведущий программы "Headbangers Ball" Riki Rachtman в недавнем интервью рассказал о патроне с прахом Лемми, недавно полученном в качестве подарка:



«Я люблю MOTÖRHEAD. Я был фанатом MOTÖRHEAD задолго до того, как встретился с Лемии. Когда я был ещё совсем маленьким, мне они уже нравились. И потом в Cathouse мы подружились с Лемии, а затем я пришёл на MTV и подружился с ним ещё сильнее. Он приходил ко мне домой на барбекю, играл на вечеринках по случаю моего дня рождения. И что бы мне ни понадобилось от MOTÖRHEAD в Cathouse, Лемми всегда был рядом. И он был очень милым и классным человеком. Ну я к чему — он же Лемми!



Я как-то общался с менеджером Todd'ом Singerman'ом — он тоже отличный человек — и он сказал мне: "Слушай, у MOTÖRHEAD для тебя кое-что есть. Лемми кое-что для тебя приготовил лично. Какой у тебя адрес, чтобы прислать?" Ну я и подумал, что они пришлют мне альбом или что-то такое. У меня много их материала.



Лемми был одним из тех, кто вместе с Todd'ом всегда поздравляли меня с днем рождения. Они всегда хорошо ко мне относились.



И поэтому я не знал, что это будет. И вот я получаю посылку, открываю коробку, и на ней не написано, от кого она. Я такой: "Я не знаю, что это, но открываю коробку и вынимаю эту маленькую пластиковую штуку, и в ней патрон". И я такой: "Вау. Это круто". Так что я открываю, а на пуле написано "Лемми". И вот я держу его в руках и [говорю своей девушке]: "Посмотри, как это круто. Это патрон". Я подумал, может, это от ремня Лемми или что-то в этом роде.



Но к нему идёт ещё и письмо от MOTÖRHEAD, я его читаю, и в нём говорится, что когда Лемми умер, он хотел, чтобы его прах был распределён по патронам и был разослан его близким друзьям. И когда я прочитал это, мои глаза были на мокром месте. Я показал письмо девушке, и у неё тоже навернулись слезы.



Это величайший подарок, который я когда-либо получал в жизни. Это, без сомнения, моё самое ценное имущество. Я повесил патрон на шею, чтобы держать его при себе, куда бы я ни пошёл.



Когда мы отмечали 30-летие Cathouse, мы почтили MOTÖRHEAD, у нас была куча парней, игравших песни MOTÖRHEAD. И сейчас знать, что Лемми так решил и по сути отправил последней подарок для меня, значит просто невероятно много. Это очень трогательно».



Ранее было известно, что подобный же подарок получил и вокалист UGLY KID JOE Whitfield Crane.







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