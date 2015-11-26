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Motörhead

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28 авг 2020 : 		 Переиздание MOTÖRHEAD выйдет осенью

29 июл 2020 : 		 Рассказ о юбилейном издании альбома MOTÖRHEAD

25 июл 2020 : 		 Юбилейное издание MOTÖRHEAD выйдет осенью

8 июл 2020 : 		 У барабанщика SCORPIONS/Ex-MOTÖRHEAD был COVID-19

17 июн 2020 : 		 О лидере MOTÖRHEAD снимут фильм

1 июн 2020 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD о финальном туре

20 май 2020 : 		 MOTÖRHEAD выпустили видео в поддержку "Crew Nation"

31 мар 2020 : 		 Создай свою футболку MOTÖRHEAD

19 мар 2020 : 		 Видео полного выступления MOTÖRHEAD

18 мар 2020 : 		 Видео с выступления MOTÖRHEAD

17 мар 2020 : 		 Видео с выступления MOTÖRHEAD

16 мар 2020 : 		 Видео с выступления MOTÖRHEAD

6 мар 2020 : 		 Ром MOTÖRHEAD получил награду

23 окт 2019 : 		 Вокалист ORANGE GOBLIN о бокс-сете MOTÖRHEAD

21 окт 2019 : 		 Оргкомитет Зала Славы Рок-н-Ролла сдал назад

17 окт 2019 : 		 Mikkey Dee разочарован, что может не попасть в Зал славы рок-н-ролла с MOTÖRHEAD

20 сен 2019 : 		 Умер оригинальный гитарист MOTÖRHEAD

25 авг 2019 : 		 Новая песня дуэта Лемми и LYNDA KAY

23 июл 2019 : 		 MOTÖRHEAD опубликовали таинственный трейлер

20 июн 2019 : 		 MIKKEY DEE создал газонокосилку MOTÖRHEAD

9 мар 2019 : 		 Кавер-версия MOTÖRHEAD от RICK'a MONROE

5 мар 2019 : 		 Сингл MOTÖRHEAD выйдет весной

7 мар 2018 : 		 Винил MOTÖRHEAD выйдет весной

16 фев 2018 : 		 Фотокнига о MOTÖRHEAD выйдет весной

24 янв 2018 : 		 Вокалист SAXON вспоминает Эдди Кларка

12 янв 2018 : 		 Участники MOTÖRHEAD планируют серию шоу в память о Лемми
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|||| сегодня

Переиздание MOTÖRHEAD выйдет осенью



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Девятого октября альбом MOTÖRHEAD 1979 года будет выпущен в расширенной версии, включающей новую ремастированную версию альбома и шесть бонус-треков:

"Motorhead" (2020 Remaster)
"On Parole" (2020 Remaster)
"Vibrator" (2020 Remaster)
"Iron Horse / Born To Lose" (2020 Remaster)
"City Kids" (2020 Remaster)
"Fools" (2020 Remaster)
"The Watcher" (2020 Remaster)
"Leaving Here" (2020 Remaster)
"Lost Johnny" (2020 Remaster)

Bonus tracks:
"On Parole" (Original Take)
"City Kids" (Original Take)
"Iron Horse / Born To Lose" (Original Take)
"Motorhead" (Original Take)
"Leaving Here" (Original Take)
"Fools" (Demo Version)

MOTГ–RHEAD - Expanded & Remastered Edition Of On Parole Album Available For National Album Day



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