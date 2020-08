сегодня



Переиздание MOTÖRHEAD выйдет осенью



Девятого октября альбом MOTÖRHEAD 1979 года будет выпущен в расширенной версии, включающей новую ремастированную версию альбома и шесть бонус-треков:



"Motorhead" (2020 Remaster)

"On Parole" (2020 Remaster)

"Vibrator" (2020 Remaster)

"Iron Horse / Born To Lose" (2020 Remaster)

"City Kids" (2020 Remaster)

"Fools" (2020 Remaster)

"The Watcher" (2020 Remaster)

"Leaving Here" (2020 Remaster)

"Lost Johnny" (2020 Remaster)



Bonus tracks:

"On Parole" (Original Take)

"City Kids" (Original Take)

"Iron Horse / Born To Lose" (Original Take)

"Motorhead" (Original Take)

"Leaving Here" (Original Take)

"Fools" (Demo Version)







