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*Видео с текстом от METALLICA 14
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 13
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 11
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Motörhead

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Барабанщик MOTÖRHEAD: «Рад, что Лемми не пришлось испытать на себе политкорректность»



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В новом интервью для Metal Pilgrim бывшего барабанщика MOTÖRHEAD Mikkey Dee попросили поделиться особенно запомнившейся «безумной» историей, которая произошла во время его пребывания в группе. Он ответил:

«Это самый трудный вопрос, который только можно задать, потому что, как говорил Лемми [покойный фронтмен MOTÖRHEAD Ян Килмистер], "Мы - "Spinal Tap" без сценария". Потому что каждый день происходит всякая фигня — смешная фигня. Но я не могу назвать только один случай, это слишком сложно, потому что мы постоянно веселились вместе, и было столько безумия, что сегодня иногда, когда я лежу в постели и вспоминаю какие-то туры или что-то ещё, я говорю: "Не могу поверить, что это произошло". Сегодня об этом почти невозможно думать, потому что мир так сильно изменился. Я рад, что Лемми не пришлось испытать на себе эту чёртову политкорректность, которую я терпеть не могу».

На вопрос, думает ли он, что MOTÖRHEAD были бы «отменены» сегодня, если бы группа все ещё была активна, Mikkey ответил:

«Мы бы выбивались из общего ряда. Я имею в виду, что подшутить над кем-то, а потом услышать шутку от кого-то в ответ — это и есть жизнь; так и должно быть. Но сегодня невозможно ничего сказать, чтобы люди не взбесились из-за какого-нибудь пустяка. И у них совсем нет чувства юмора.

Так что я рад, что Лемми не придётся это испытать, потому что он бы сошёл с ума. Потому что он был шутником, и в MOTÖRHEAD мы постоянно подшучивали друг над другом и над другими людьми. И мы были хорошими собеседниками, и нормально воспринимали шутки в свой адрес. Поэтому многие безумства происходили в очень смешной форме. Но, вспоминая о некоторых из этих вещей, я думаю: "Боже мой. Если бы мы сделали это сейчас, мы были оказались в тюрьме. Мы бы улетели с этой планеты. Нас бы точно отправили на Луну"».




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