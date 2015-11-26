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Motörhead

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14 июн 2021 : 		 Нереализованная запись с саундчека MOTÖRHEAD

8 июн 2021 : 		 Вышла новая фигурка MOTÖRHEAD

24 май 2021 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD — о последней встрече с Лемми

8 май 2021 : 		 MIKKEY DEE — о MOTÖRHEAD: «Работать вместе было очень легко»

29 апр 2021 : 		 Готовится новое издание MOTÖRHEAD

15 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза MOTÖRHEAD

30 мар 2021 : 		 RIKI RACHTMAN: «Прах Лемми — мой лучший подарок в жизни!»

23 мар 2021 : 		 Прах Лемми поместили в пули и отправили друзьям

16 фев 2021 : 		 Концертный релиз MOTÖRHEAD выйдет весной

12 фев 2021 : 		 MILLTAG представил коллекцию с MOTÖRHEAD

31 янв 2021 : 		 Выходят фигурки MOTÖRHEAD

11 янв 2021 : 		 Почему один из концертных треков MOTÖRHEAD неполный? Отвечает группа

18 дек 2020 : 		 Кавер-версия MOTÖRHEAD от END OF HOPE

17 дек 2020 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD — о том, как узнал о смерти Лемми

10 дек 2020 : 		 Выходит бурбон MOTÖRHEAD

20 ноя 2020 : 		 Успехи в чартах MOTÖRHEAD

18 ноя 2020 : 		 MIKKEY DEE вспоминает "Hammered"

30 окт 2020 : 		 MOTÖRHEAD опубликовали панорамное видео на "Ace Of Spades"

30 окт 2020 : 		 MOTÖRHEAD запустили виртуальную выставку

28 окт 2020 : 		 Новая версия видео MOTÖRHEAD

18 окт 2020 : 		 Выходит фигурка лидера MOTÖRHEAD

15 окт 2020 : 		 ROB HALFORD, BIFF BYFORD, DORO PESCH поздравляют MOTÖRHEAD

7 окт 2020 : 		 Пиво от MOTÖRHEAD

5 окт 2020 : 		 Маски от MOTÖRHEAD

30 сен 2020 : 		 Свечи от MOTÖRHEAD

9 сен 2020 : 		 Анимационное видео MOTÖRHEAD
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Нереализованная запись с саундчека MOTÖRHEAD



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Вслед за успехом юбилейного издания альбома MOTÖRHEAD "Ace Of Spades" в этом году состоится выход юбилейной версии "No Sleep 'Til Hammersmith" на CD и виниле. CD-бокс-сет будет содержать:

* The "No Sleep 'Til Hammersmith" album, remastered from the original master tapes. Featuring extra bonus tracks and newly unearthed, previously unreleased sound check recordings.
* The three full recordings of the concerts that made up "No Sleep", never before released in their entirety.
* The story of "No Sleep 'Til Hammersmith" told through previously unpublished and new interviews with the people that were on the road at the time.
* Never-before-seen photos and rare memorabilia.
* Double-sided, A3 concert posters from 1981.
* Reproduction USA '81 tour pass.
* MOTÖRHEAD "England" plectrum.
* 1981 European tour badge.
* Reproduction Newcastle City Hall ticket
* Port Vale gig flyer postcard

01. Ace Of Spades

02. Stay Clean

03. Metropolis

04. The Hammer

05. Iron Horse

06. No Class

07. Overkill

08. (We Are) The Roadcrew

09. Capricorn

10. Bomber

11. Motörhead

12. Over The Top

13. Train Kept A Rollin'

14. Stay Clean (Soundcheck)

15. Limb From Limb (Soundcheck)

16. Iron Horse (Soundcheck)

Live At Newcastle City Hall March 30, 1981

01. Ace Of Spades

02. Stay Clean

03. Over The Top

04. Metropolis

05. Shoot You In The Back

06. The Hammer

07. Jailbait

08. Leaving Here

09. Iron Horse

10. Fire Fire

11. Capricorn

12. Too Late Too Late

13. No Class

14. (We Are) The Road Crew

15. Bite The Bullet

16. The Chase Is Better Than The Catch

17. Overkill

18. Bomber

19. Motörhead

Live At Newcastle City Hall March 29, 1981

01. Ace Of Spades

02. Stay Clean

03. Over The Top

04. Metropolis

05. Shoot You In The Back

06. The Hammer

07. Jailbait

08. Leaving Here

09. Fire Fire

10. Capricorn

11. Too Late Too Late

12. No Class

13. (We Are) The Road Crew

14. Bite The Bullet

15. The Chase Is Better Than The Catch

16. Overkill

17. Bomber

18. Motörhead

Live At Leeds Queens Hall March 28, 1981

01. Ace Of Spades

02. Stay Clean

03. Over The Top

04. Metropolis

05. Shoot You In The Back

06. The Hammer

07. Jailbait

08. Leaving Here

09. Fire Fire

10. Capricorn

11. Too Late Too Late

12. No Class

13. (We Are) The Road Crew

14. Bite The Bullet

15. The Chase Is Better Than The Catch

16. Overkill

17. Bomber

18. Motörhead

Фрагмент из этого релиза, "Stay Clean", доступен для прослушивания ниже.

MOTГ–RHEAD: Hear Previously Unreleased Soundcheck Recording Of





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