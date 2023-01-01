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*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 31
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 16
*Новое видео METALLICA 15
*Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...... 14
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Motörhead

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Концертный релиз MOTÖRHEAD выйдет летом



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16 июня на виниле, в цифровом варианте и на CD состоится выпуск нового концертного релиза MOTÖRHEAD "We Play Rock 'N' Roll: Live At Montreux Jazz Festival '07".

Трек-лист:

01. Snaggletooth
02. Stay Clean
03. Be My Baby
04. Killers
05. Metropolis
06. Over The Top
07. One Night Stand
08. I Got Mine
09. In The Name Of Tragedy
10. Sword Of Glory
11. Rosalie
12. Sacrifice
13. Just 'Cos You Got The Power
14. Going To Brazil
15. Killed By Death
16. Iron Fist
17. Whorehouse Blues
18. Ace Of Spades
19. Overkill




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