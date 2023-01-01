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*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 44
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
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Motörhead

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|||| 2 мар 2023

MIKKEY DEE: «Мы никогда не поедем в тур как MOTÖRHEAD»



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В рамках недавней беседы с The Metal Voice бывший барабанщик MOTÖRHEAD Mikkey Dee ответил на вопрос, думал ли он вместе с Phil'ом Campbell'ом о том, чтобы место Лемми занял кто-то другой, и MOTÖRHEAD вернулись к жизни:

«Нет. Я вообще думаю, что вряд ли фанаты хотят, чтобы мы это делали. Это, на мой взгляд, переходит все допустимые границы. Мы никогда не будем гастролировать под названием MOTÖRHEAD и приглашать кого-то другого на место Лемми. Этого никогда не произойдёт. Но мы занимаемся своим делом — выступаем то тут, то там...

Я только что дал два концерта в субботу и воскресенье здесь, в Швеции, с двумя молодыми парнями и исполнил 10 песен MOTÖRHEAD. И билеты на это шоу были распроданы менее чем за две недели. Нам пришлось добавить воскресенье. И это так здорово — снова играть старую классику и выступать. Но это не имеет ничего общего с попыткой снова стать MOTÖRHEAD. И мы не рекламируем это как MOTÖRHEAD, это называется "Mikkey Dee With Friends", например. Так что определённо есть какая-то грань».




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