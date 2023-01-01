27 сен 2023



MIKKEY DEE о финальных днях MOTÖRHEAD



MIKKEY DEE в недавнем интервью рассказал о том, какими были финальные концерты MOTÖRHEAD:



«Лемми был очень воодушевлён. Ему нравилось заниматься этой работой. И я помню, что у нас были довольно непростые времена. Лемми был болен, он устал. И мы не могли заставить его закончить гастролировать. И я, и Phil [Campbell, гитарист MOTÖRHEAD] сказали: "Слушай, давай сделаем перерыв"... Давайте вернёмся в родной город Лемми — Лос-Анджелес, отдохнём, подкрепимся и снова отправимся в европейское турне". Но он ответил: "Нет, нет, нет и нет. Мы должны играть". — "Хорошо". Мы с Phil'ом поговорили и решили: "Вместо того чтобы спорить с Лемми, пытаясь отвадить его от гастролей, давай вместо этого просто поможем ему". И я помню, что на концертах нам пришлось многое подправить, но я уверен, что и мы, и он справились потрясающе. Я к тому, что последний концерт был 11 декабря в Берлине, а через пару недель его не стало. Так что, поверьте мне, мы с Phil'ом выложились на 150 %, а Лемми, наверное, и на 300 %, чтобы справиться с концертом».







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