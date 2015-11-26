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*HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина» 40
*ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения 38
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Motörhead

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30 сен 2020 : 		 Свечи от MOTÖRHEAD

9 сен 2020 : 		 Анимационное видео MOTÖRHEAD

28 авг 2020 : 		 Переиздание MOTÖRHEAD выйдет осенью

29 июл 2020 : 		 Рассказ о юбилейном издании альбома MOTÖRHEAD

25 июл 2020 : 		 Юбилейное издание MOTÖRHEAD выйдет осенью

8 июл 2020 : 		 У барабанщика SCORPIONS/Ex-MOTÖRHEAD был COVID-19

17 июн 2020 : 		 О лидере MOTÖRHEAD снимут фильм

1 июн 2020 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD о финальном туре

20 май 2020 : 		 MOTÖRHEAD выпустили видео в поддержку "Crew Nation"

31 мар 2020 : 		 Создай свою футболку MOTÖRHEAD

19 мар 2020 : 		 Видео полного выступления MOTÖRHEAD

18 мар 2020 : 		 Видео с выступления MOTÖRHEAD

17 мар 2020 : 		 Видео с выступления MOTÖRHEAD

16 мар 2020 : 		 Видео с выступления MOTÖRHEAD

6 мар 2020 : 		 Ром MOTÖRHEAD получил награду

23 окт 2019 : 		 Вокалист ORANGE GOBLIN о бокс-сете MOTÖRHEAD

21 окт 2019 : 		 Оргкомитет Зала Славы Рок-н-Ролла сдал назад

17 окт 2019 : 		 Mikkey Dee разочарован, что может не попасть в Зал славы рок-н-ролла с MOTÖRHEAD

20 сен 2019 : 		 Умер оригинальный гитарист MOTÖRHEAD

25 авг 2019 : 		 Новая песня дуэта Лемми и LYNDA KAY

23 июл 2019 : 		 MOTÖRHEAD опубликовали таинственный трейлер

20 июн 2019 : 		 MIKKEY DEE создал газонокосилку MOTÖRHEAD

9 мар 2019 : 		 Кавер-версия MOTÖRHEAD от RICK'a MONROE

5 мар 2019 : 		 Сингл MOTÖRHEAD выйдет весной

7 мар 2018 : 		 Винил MOTÖRHEAD выйдет весной

16 фев 2018 : 		 Фотокнига о MOTÖRHEAD выйдет весной
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|||| сегодня

Свечи от MOTÖRHEAD



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Evoke Candle Co., люксовый бренд по производству свечей на основе песен знаковых команд и приятных воспоминаний, с ними связанных, официально лицензировал свечку MOTÖRHEAD "Ace Of Spades" вдохновлённую на создание хитом одной из самых знаковых групп мира. Она будет обладать ароматом торфяного виски и снабжена логотипом "Ace Of Spades" и бессмертными словами Лемми: "Born To Lose, Live To Win".

Основательница Evoke Candle Co. Gina Giambalvo-Glockler сказала:

«Помню, первый раз мой взор упал на альбом "Ace Of Spades", и это было в Далласе в 1980 году. Я пошла в местный музыкальный магазин и как всегда зависла в разделе импорта, потому что все знали, что именно там можно найти лучшую музыку. Я увидела обложку и сразу схватила пластинку. И как только вернулась домой, поставила на проигрыватель и... Всё — я на всю жизнь оказалась пойманной на крючок! Мы очень гордимся тем, что будем работать с MOTÖRHEAD и Global Merchandising Services над нашей свечкой "Ace Of Spades"».

MOTГ–RHEAD



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