Свечи от MOTÖRHEAD



Evoke Candle Co., люксовый бренд по производству свечей на основе песен знаковых команд и приятных воспоминаний, с ними связанных, официально лицензировал свечку MOTÖRHEAD "Ace Of Spades" вдохновлённую на создание хитом одной из самых знаковых групп мира. Она будет обладать ароматом торфяного виски и снабжена логотипом "Ace Of Spades" и бессмертными словами Лемми: "Born To Lose, Live To Win".



Основательница Evoke Candle Co. Gina Giambalvo-Glockler сказала:



«Помню, первый раз мой взор упал на альбом "Ace Of Spades", и это было в Далласе в 1980 году. Я пошла в местный музыкальный магазин и как всегда зависла в разделе импорта, потому что все знали, что именно там можно найти лучшую музыку. Я увидела обложку и сразу схватила пластинку. И как только вернулась домой, поставила на проигрыватель и... Всё — я на всю жизнь оказалась пойманной на крючок! Мы очень гордимся тем, что будем работать с MOTÖRHEAD и Global Merchandising Services над нашей свечкой "Ace Of Spades"».







