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MIKKEY DEE вспоминает "Hammered"



В рамках недавнего разговора с The MetalSucks барабанщик MOTÖRHEAD Mikkey Dee поговорил о 40-летии альбома "Ace Of Spades", а также о том, почему "Hammered" — один из его не самых любимых дисков. На вопрос о том, есть ли диск, которому не досталось должного внимания, он ответил:



«Ну я думаю, что все пластинки, начиная с "Bastards" (1993), получились весьма приличными, и мы получили на них хорошие рецензии, но на этом и всё. Я к тому, что я, конечно же, могу сказать: "Почему мы не получили Грэмми за каждую из них", но в этом нет никакого смысла. И я по-прежнему считаю, что о каждом альбоме хорошо знали, потому что мы заботились о фанатах.



И с точки зрения фаната — они же любят каждую пластинку, но есть несколько дисков, которые, быть может, не самые лучшие, как для меня, к примеру, "Hammered", потому что для нас он несколько мрачноват.



То время, девятое сентября в Нью-Йорке, было не самым радостным в США, всё было дико. Так что эта пластинка, наверное, и есть одна из самых нелюбимых или обойдённых вниманием, в то время как остальные получили его в достаточном количестве».







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