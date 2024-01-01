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*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 24
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Motörhead

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Гитарист MOTÖRHEAD о последних днях Лемми: «Мы так и не смогли попрощаться»



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В недавнем интервью "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern" бывший гитарист MOTÖRHEAD Phil Campbell рассказал о последних днях лидера группы — Иэна «Лемми» Килмистера, скончавшегося в декабре 2015 года в возрасте 70 лет, вскоре после того, как стало известно, что у него диагностирован рак:

«Нам позвонили: "Вам лучше приехать, лучше прилететь и навестить Лема. Ему нехорошо". Но у нас не было возможности это сделать. Так что мы так и не смогли попрощаться, к сожалению. Когда кто-то уходит из жизни, это плохо. Но мы зажигали, и Лем играл до самого конца, пока не смог больше это делать. Мы пытались уговорить его отдохнуть, но он нас не слушал. Он занимался своим делом до самого конца, он так решил, чем я очень горжусь. Я тоже рад, что всё получилось именно так.

Много лет назад он сказал, что всё, чего он хочет, — это создать незабываемую рок-н-ролльную группу. И я думаю, что ему это определённо удалось. Так что он может спокойно спать наверху или внизу, где бы он сейчас ни был, он счастливый человек».




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