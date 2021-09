сегодня



Новое видео MOTÖRHEAD



BMG 29 октября выпустят сборник лучших песен MOTÖRHEAD "Everything Louder Forever - The Very Best Of", который будет доступен на двойном CD, двойном или четверном винилах.



CD1



01. Overkill



02. We Are Motörhead



03. Snaggletooth



04. Rock It



05. Orgasmatron



06. Brotherhood Of Man



07. In The Name Of Tragedy



08. Bomber



09. Sacrifice



10. The Thousand Names Of God



11. Love For Sale



12. Killed By Death



13. I'm So Bad (Baby I Don't Care)



14. Smiling Like A Killer



15. Sharpshooter



16. Queen Of The Damned



17. Keys To The Kingdom



18. Cradle To The Grave



19. Lost Johnny



20. The Game



CD2



21. Ace Of Spades (40th Anniversary Master)



22. Burner



23. Stone Dead Forever



24. Bad Woman



25. Just Cos You Got The Power



26. Stay Out Of Jail



27. No Class



28. I Am The Sword



29. The Chase Is Better Than The Catch



30. God Save The Queen



31. R.A.M.O.N.E.S. (2006 Version)



32. Iron Fist



33. Rock Out



34. Dirty Love



35. Shine



36. Overnight Sensation



37. On Your Feet Or On Your Knees



38. I Ain't No Nice Guy



39. Sucker



40. 1916



41. Choking On Your Screams



42. Motörhead



Видео на "We Are Motörhead" доступно ниже.







