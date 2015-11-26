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Motörhead

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10 дек 2020 : 		 Выходит бурбон MOTÖRHEAD

20 ноя 2020 : 		 Успехи в чартах MOTÖRHEAD

18 ноя 2020 : 		 MIKKEY DEE вспоминает "Hammered"

30 окт 2020 : 		 MOTÖRHEAD опубликовали панорамное видео на "Ace Of Spades"

30 окт 2020 : 		 MOTÖRHEAD запустили виртуальную выставку

28 окт 2020 : 		 Новая версия видео MOTÖRHEAD

18 окт 2020 : 		 Выходит фигурка лидера MOTÖRHEAD

15 окт 2020 : 		 ROB HALFORD, BIFF BYFORD, DORO PESCH поздравляют MOTÖRHEAD

7 окт 2020 : 		 Пиво от MOTÖRHEAD

5 окт 2020 : 		 Маски от MOTÖRHEAD

30 сен 2020 : 		 Свечи от MOTÖRHEAD

9 сен 2020 : 		 Анимационное видео MOTÖRHEAD

28 авг 2020 : 		 Переиздание MOTÖRHEAD выйдет осенью

29 июл 2020 : 		 Рассказ о юбилейном издании альбома MOTÖRHEAD

25 июл 2020 : 		 Юбилейное издание MOTÖRHEAD выйдет осенью

8 июл 2020 : 		 У барабанщика SCORPIONS/Ex-MOTÖRHEAD был COVID-19

17 июн 2020 : 		 О лидере MOTÖRHEAD снимут фильм

1 июн 2020 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD о финальном туре

20 май 2020 : 		 MOTÖRHEAD выпустили видео в поддержку "Crew Nation"

31 мар 2020 : 		 Создай свою футболку MOTÖRHEAD

19 мар 2020 : 		 Видео полного выступления MOTÖRHEAD

18 мар 2020 : 		 Видео с выступления MOTÖRHEAD

17 мар 2020 : 		 Видео с выступления MOTÖRHEAD

16 мар 2020 : 		 Видео с выступления MOTÖRHEAD

6 мар 2020 : 		 Ром MOTÖRHEAD получил награду

23 окт 2019 : 		 Вокалист ORANGE GOBLIN о бокс-сете MOTÖRHEAD
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|||| сегодня

Выходит бурбон MOTÖRHEAD



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В честь сорокалетия с момента выхода альбома MOTÖRHEAD "Ace of Spades" тиражом 1100 бутылок выходит специальный Hillrock’s Solera Aged Bourbon: Cask #1 (115.6ᵒ) и тиражом 599 бутылок, ABV 57.8%. Cask #2 (115.3ᵒ) выпущен партией в 623 бутылки, ABV 57.65%. Информация доступна здесь.

MOTГ–RHEAD X Hillrock вЂ“ Limited Batch of Cask Strength Bourbon To Be Released



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Red One


10 дек 2020, 12:50		57 градусов? $177
Ну чтош, берём, конечно.

HELLECTOR


10 дек 2020, 14:29		Из кого выходит бурбон MOTÖRHEAD ?


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