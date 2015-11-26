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Выходит бурбон MOTÖRHEAD



В честь сорокалетия с момента выхода альбома MOTÖRHEAD "Ace of Spades" тиражом 1100 бутылок выходит специальный Hillrock’s Solera Aged Bourbon: Cask #1 (115.6ᵒ) и тиражом 599 бутылок, ABV 57.8%. Cask #2 (115.3ᵒ) выпущен партией в 623 бутылки, ABV 57.65%. Информация доступна здесь.







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