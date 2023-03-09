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MIKKEY DEE: «Лемми не думал, что умрёт»



В рамках недавней беседы с Sonic Perspectives MIKKEY DEE ответил на вопрос о том, подозревал ли Лемми в последние месяцы своей жизни, что его скоро не станет:



«Нет, я не думаю, что у него были такие мысли — я знаю, что у него вообще не было таких мыслей. Но он боролся с болезнью, и это было головняком для Лемми, потому что он очень хотел жить нормальной жизнью. Но у него были и хорошие, и плохие дни. И 15-й год был тяжёлым для Лемми, да и для всех нас... Но я точно знаю, что он даже не подозревал, что к концу того года он уйдёт из жизни — он даже не подозревал об этом».







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