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Гитарист MOTÖRHEAD — о том, как узнал о смерти Лемми



В рамках недавнего разговора с "Trunk Nation With Eddie Trunk" гитарист MOTÖRHEAD Phil Campbell ответил на вопрос о том, как узнал о смерти Лемми:



«Я позвонил Лемми, чтобы поздравить с днём рождения, как это делал всегда, и никто не отвечал. Поэтому я связался с Todd'ом и спросил его о том, как дела у Лемми, и он ответил: "О, он не очень. Может, ты с Mick'ом навестишь его, выпьете и всё такое", и через тридцать минут он мне перезвонил и сказал, что у него плохие новости. Так что он очень быстро сдал в конце, что, быть может, и лучший вариант».







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