Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Позовёт ли лидер ACCEPT бывших? 32
*Видео с текстом от LAKE OF TEARS 28
*Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF... 24
*Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче» 22
[= ||| все новости группы



*

Motörhead

*



17 дек 2020 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD — о том, как узнал о смерти Лемми

10 дек 2020 : 		 Выходит бурбон MOTÖRHEAD

20 ноя 2020 : 		 Успехи в чартах MOTÖRHEAD

18 ноя 2020 : 		 MIKKEY DEE вспоминает "Hammered"

30 окт 2020 : 		 MOTÖRHEAD опубликовали панорамное видео на "Ace Of Spades"

30 окт 2020 : 		 MOTÖRHEAD запустили виртуальную выставку

28 окт 2020 : 		 Новая версия видео MOTÖRHEAD

18 окт 2020 : 		 Выходит фигурка лидера MOTÖRHEAD

15 окт 2020 : 		 ROB HALFORD, BIFF BYFORD, DORO PESCH поздравляют MOTÖRHEAD

7 окт 2020 : 		 Пиво от MOTÖRHEAD

5 окт 2020 : 		 Маски от MOTÖRHEAD

30 сен 2020 : 		 Свечи от MOTÖRHEAD

9 сен 2020 : 		 Анимационное видео MOTÖRHEAD

28 авг 2020 : 		 Переиздание MOTÖRHEAD выйдет осенью

29 июл 2020 : 		 Рассказ о юбилейном издании альбома MOTÖRHEAD

25 июл 2020 : 		 Юбилейное издание MOTÖRHEAD выйдет осенью

8 июл 2020 : 		 У барабанщика SCORPIONS/Ex-MOTÖRHEAD был COVID-19

17 июн 2020 : 		 О лидере MOTÖRHEAD снимут фильм

1 июн 2020 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD о финальном туре

20 май 2020 : 		 MOTÖRHEAD выпустили видео в поддержку "Crew Nation"

31 мар 2020 : 		 Создай свою футболку MOTÖRHEAD

19 мар 2020 : 		 Видео полного выступления MOTÖRHEAD

18 мар 2020 : 		 Видео с выступления MOTÖRHEAD

17 мар 2020 : 		 Видео с выступления MOTÖRHEAD

16 мар 2020 : 		 Видео с выступления MOTÖRHEAD

6 мар 2020 : 		 Ром MOTÖRHEAD получил награду
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист MOTÖRHEAD — о том, как узнал о смерти Лемми



*
zoom
*
* *
В рамках недавнего разговора с "Trunk Nation With Eddie Trunk" гитарист MOTÖRHEAD Phil Campbell ответил на вопрос о том, как узнал о смерти Лемми:

«Я позвонил Лемми, чтобы поздравить с днём рождения, как это делал всегда, и никто не отвечал. Поэтому я связался с Todd'ом и спросил его о том, как дела у Лемми, и он ответил: "О, он не очень. Может, ты с Mick'ом навестишь его, выпьете и всё такое", и через тридцать минут он мне перезвонил и сказал, что у него плохие новости. Так что он очень быстро сдал в конце, что, быть может, и лучший вариант».

MOTГ–RHEAD



Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 608

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом