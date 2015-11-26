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Motörhead

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Фрагмент нового релиза MOTÖRHEAD



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Silver Lining Music в радостью сообщает, что двадцать третьего апреля на CD с DVD, на двойном виниле и в виде бокс-сета состоится выход нового концертного релиза MOTÖRHEAD "Louder Than Noise… Live In Berlin", запись которого проходила в Берлине пятого декабря 2012 года, а в зале присутствовало 12 000 человек.

Трек-лист:

01. I Know How To Die

02. Damage Case

03. Stay Clean

04. Metropolis

05. Over The Top

06. Doctor Rock

07. String Theory

08. The Chase Is Better Than The Catch

09. Rock It

10. You Better Run

11. The One To Sing The Blues

12. Going To Brazil

13. Killed By Death

14. Ace Of Spades

15. Overkill

Фрагмент из этого релиза, видео "Rock It", доступно для просмотра ниже.

MOTГ–RHEAD Drops








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